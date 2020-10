Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score delle partite (5^ giornata)

RISULTATI SERIE B: L’EMPOLI VINCE L’ANTICIPO DEL VENERDÌ

Dopo le grandi emozioni vissute solo in settimana col primo turno infrasettimanale, ecco che il campionato cadetto torna sotto ai riflettori anche oggi, sabato 24 ottobre, con i risultati della Serie B per la 5^ giornata della stagione 2020-21. Siamo dunque ancora una volta nel vivo del grande calcio della seconda serie italiana: vediamo allora subito che cosa ci riserva il programma completo per la giornata di oggi. Come succede di solito al sabato, il programma è ben fitto: saranno sei gli incontri messi in calendario e il primo fischio d’inizio è atteso per le ore 14.00. A quell’ora al Brianteo si accenderà la sfida tra Monza e Chievo, e pure l’incontri tra Pordenone e Reggina, che avrà però luogo al Teghil. Alle ore 14.00 udiremo poi i fischi d’inizio anche delle sfide Salernitana-Ascoli e Spal-Vicenza, mentre dovremo attendere solo le 15.00 per assistere alla sfida tra Entella e Venezia. A chiudere il turno poi l’incontro tra Pescara e Frosinone, messo in calendario alle ore 16.00.

RISULTATI SERIE B: IL CONTESTO

Come abbiamo detto prima, con questo sabato 24 ottobre, tutto dedicato ai risultati di Serie B, saremo solo alla vigilia della 5^ giornata del campionato: pure se è un poco presto, ci pare interessante cominciare ad analizzare un po’ anche quanto sta accendendo nella classifica della cadetteria. Non possiamo infatti non segnalare gli ottimi risultati fin qui messi da parte da Empoli e Cittadella, in vetta alla classifica, come anche quelli della Salernitana: i granata, pur dopo il pareggio rimediato con il Vicenza pochi giorni fa, rimane forte indiziato anche oggi per la conquista della prima posizione. Ma per dei club che davvero hanno iniziato col piede giusto questa stagione, vi è chi invece ancora non ha avuto occasione di sorridere. E’ il caso del Pescara fanalino di coda, che ha messo da parte appena un punticino (con il pareggio col Chievo nel primo turno), come pure della neopromossa Vicenza, che non è andata molto più lontana (ma i lanerossi hanno un match da recuperare). Pure per loro è troppo presto per dare dei giudizi netti: chissà che cosa potrebbe capitare in campo già oggi!

RISULTATI SERIE B

Ore 14:00 Monza-Chievo

Ore 14:00 Pordenone-Reggina

Ore 14:00 Salernitana-Ascoli

Ore 14:00 Spal-Vicenza

Ore 15:00 Entella-Venezia

Ore 16:00 Pescara Frosinone CLASSIFICA SERIE B Empoli 10 Salernitana, Cittadella 7 Frosinone 6 Reggina 5 Chievo, Reggiana, Lecce, Venezia 4 Spal, Frosinone, Brescia, Cosenza, Pordenone 3 Monza, Pisa, Cremonese, Entella 2 Ascoli, Pescara, Vicenza 1

© RIPRODUZIONE RISERVATA