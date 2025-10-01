Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score delle partite di mercoledì 1 ottobre, sempre per la sesta giornata di campionato.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: I QUATTRO POSTICIPI!

Seconda tornata con i risultati Serie B per questo turno infrasettimanale che, aperto ieri, si conclude mercoledì 1 ottobre con le ultime quattro partite della sesta giornata. Come sempre il campionato cadetto regala parecchie emozioni, sorprese e conferme, e noi proviamo a fare un punto della situazione.

Sono passati soltanto cinque turni, dunque almeno per il momento è abbastanza complicato addentrarci realmente nelle pieghe del torneo; tuttavia possiamo dire che Empoli Monza, che si gioca alle ore 20:30 come le altre tre gare del giorno, sia la partita tra due big che devono ancora del tutto scaldare i loro motori.

Chiamate a un campionato di alta classifica con l’obiettivo dichiarato di tornare subito al piano di sopra, le due retrocesse a dire il vero stanno deludendo le aspettative; entrambe avevano iniziato anche bene ma si sono un po’ perse per strada, dunque al Castellani sarà una sfida molto delicata con punti importanti in palio.

Tra le altre gare bisogna poi prestare attenzione a un Pescara che tra alti e bassi sta provando a rimanere in quota salvezza, ma che allo stadio Adriatico rischia perché arriva un Sudtirol abbastanza lanciato; per il resto vediamo quali siano altri argomenti sensibili nei risultati Serie B di questa sera.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: TESTA E CODA

Ci attende un bel mercoledì in compagnia dei risultati Serie B, anche perché in campo troviamo prima e ultima in classifica: fino a questo momento è stato ottimo il rendimento del Modena, che in cinque giornate ha raccolto 13 punti (pareggiando solo contro l’Avellino) e sta già provando a lanciare una fuga solitaria, la curiosità guardando la graduatoria attuale è data dal fatto che il suo allenatore è Andrea Sottil, che l’anno scorso era stato esonerato da una Sampdoria che, formalmente retrocessa in Serie C, si è poi salvata per le vicende del Brescia ma oggi sta facendo anche peggio dello scorso campionato.

Tradotto, solo nel fine settimana appena trascorso è arrivato il primo punto in campionato, un pareggio contro il Bari altrettanto in difficoltà; in casa blucerchiata le cose non stanno affatto girando e tra poco a Marassi arriva il Catanzaro, guidato da Alberto Aquilani e alla ricerca di se stesso, ma certamente squadra che è stata costruita con propositi di promozione o almeno di giocare i playoff per il terzo anno consecutivo, Pronti dunque a vivere questi risultati Serie B che disegneranno una classifica forse diversa? Noi sì, e allora è davvero il momento di lasciare che a parlare siano i campi.

RISULTATI SERIE B: 6^ GIORNATA

Ore 20:30 Carrarese Modena

Ore 20:30 Empoli Monza

Ore 20:30 Pescara Sudtirol

Ore 20:30 Sampdoria Catanzaro

