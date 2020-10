Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (6^ giornata)

RISULTATI SERIE B: COSA ACCADRÀ OGGI?

Con i risultati di Serie B andiamo a valutare quello che succederà sabato 31 ottobre, per la sesta giornata: come sappiamo è in questo primo giorno che si sviluppa la maggior parte del programma per il campionato cadetto, questa volta non è previsto un anticipo del venerdì perché ci sarà un Monday Night, oltre ai due consueti posticipi domenica. Si parte alle ore 14:00, e in questo caso è solo una la partita del primissimo pomeriggio: al Tombolato ecco Cittadella Monza, che farà da apripista alle gare delle ore 16:00 che saranno invece Ascoli Pordenone, Brescia Entella, Chievo Cosenza, Salernitana Reggiana, Venezia Empoli e Vicenza Pisa. Siamo solo all’inizio della stagione, eppure la classifica di Serie B ha già una sua definizione; vediamo allora quello che potrebbe succedere sui vari campi, possiamo iniziare a dare un primo e rapido sguardo ai temi portanti dei risultati di Serie B che ci terranno compagnia questo sabato.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: IL CONTESTO

Approcciandoci ai risultati di Serie B è interessante notare che le capolista virtuali sono due: una lo è già ora a tutti gli effetti e si tratta dell’Empoli, l’altra è il Cittadella che ha una partita in meno e dunque potrebbe operare l’aggancio, anche se chiaramente non oggi. I granata ospitano il Monza, e hanno la possibilità di infliggere un duro colpo ad una rivale per la promozione diretta che non è ancora riuscita a decollare; troveremo poi in campo la Salernitana, una delle grandi protagoniste del terzo turno di Coppa Italia e che non ha ancora perso nel campionato di Serie B; tra le altre partite interessanti attenzione a Brescia Entella, mentre il Chievo cercherà di migliorare una classifica già buona ospitando il Cosenza, che a differenza di quanto è accaduto un anno fa sembra essere scattata meglio dai blocchi di partenza e vuole sfruttare il momento. Per il resto, bisogna considerare che non sono poche le squadre a dover recuperare una gara; questo ovviamente influisce sul quadro dei risultati di Serie B e soprattutto sulla classifica, ma per il momento aspettiamo che arrivi il pomeriggio per vedere all’opera le varie squadre…

RISULTATI SERIE B: 6^ GIORNATA

Ore 14:00 Cittadella Monza

Ore 16:00 Ascoli Pordenone

Ore 16:00 Brescia Entella

Ore 16:00 Chievo Cosenza

Ore 16:00 Salernitana Reggiana

Ore 16:00 Venezia Empoli

Ore 16:00 Vicenza Pisa

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 13

Salernitana 11

Cittadella*, Frosinone, Chievo 10

Venezia*, Reggina 7

Spal, Lecce 6

Cosenza 5

Reggiana*, Brescia*, Pordenone, Ascoli 4

Monza*, Cremonese*, Entella*, Pisa 3

Vicenza* 2

Pescara 1

* una partita in meno



© RIPRODUZIONE RISERVATA