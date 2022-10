Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (7^ giornata)

RISULTATI SERIE B: SI RIPARTE DOPO LA SOSTA!

Anche i risultati di Serie B tornano dopo la sosta: ormai non è una novità, quando ci sono gli impegni delle nazionali anche il campionato cadetto, che sabato 1 ottobre arriva alla sua 7^ giornata, si ferma perché ormai sono tanti i calciatori coinvolti nei vari impegni, tra nazionali maggiori e giovanili. Dunque, si torna a giocare in questo fine settimana: abbiamo già avuto l’anticipo (Cosenza Como), adesso vivremo otto partite con la maggior parte di queste (7) alle ore 14:00 e il posticipo Perugia Pisa alle ore 16:15. Domani avremo un solo posticipo: dunque, il calendario rimane quello che abbiamo imparato a conoscere nei turni scorsi.

Dei risultati di Serie B, e della classifica del campionato cadetto, possiamo dire per il momento che troviamo due squadre al comando: Reggina e Brescia hanno ottenuto 15 punti in sei giornate e stanno già provando ad andare in fuga, alle loro spalle c’è una coppia formata da Frosinone e Bari con i galletti, neopromossi, che sono anche l’unica squadra a non aver ancora perso in questo torneo. Via via tutte le altre, e per quanto sia presto per fare una valutazione approfondita qualcosa la si può ovviamente già dire; adesso però concentriamoci su quello che ci diranno i campi per questi risultati di Serie B, e iniziamo a fare una valutazione sui temi principali del turno.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E regginaCONTESTO

I risultati di Serie B ci stanno per dire come cambierà la classifica di un campionato che negli ultimi anni è stato sempre molto incerto, con una situazione in costante evoluzione e anche con tante sorprese. Lo stesso sta accadendo in questa stagione: certamente Reggina e Brescia erano due delle squadre attese a fare una corsa di alta classifica, ma i calabresi guidati da Pippo Inzaghi stanno comunque stupendo per la loro solidità e per il passo che stanno tenendo, mentre sul Brescia c’era qualche punto di domanda aperto che, almeno per il momento, il ritorno di Pep Clotet sembra aver cancellato o comunque mascherato.

In coda va detto che stanno soffrendo due protagoniste (sulla carta) come Pisa e Perugia, e che anche il Benevento certamente sta facendo male; tra l’altro abbiamo citato tre delle squadre che nel corso della sosta per le nazionali hanno cambiato allenatore, due panchine (Como e Sudtirol) erano già saltate e dunque ancora una volta i risultati di Serie B disegnano uno scenario in cui gli allenatori sono sempre sotto esame, visto che (possiamo immaginarlo) i cambi in panchina non saranno finiti qui. Adesso però sta arrivando il momento di riferirci ai campi per scoprire quello che succederà, non vediamo l’ora di scoprire l’esito delle partite del sabato e come cambierà la classifica di Serie B dopo questi 8 match…

RISULTATI SERIE B: 7^ GIORNATA

ore 14:00 Bari Brescia

ore 14:00 Cagliari Venezia

ore 14:00 Cittadella Ternana

ore 14:00 Modena Reggina

ore 14:00 Palermo Sudtirol

ore 14:00 Parma Frosinone

ore 14:00 Spal Genoa

ore 16:15 Perugia Pisa

CLASSIFICA SERIE B

Reggina, Brescia 15

Frosinone, Bari 12

Cosenza, Genoa 11

Cagliari, Ternana 10

Parma, Spal 9

Ascoli, Cittadella 8

Benevento, Palermo, Sudtirol 7

Venezia 5

Perugia 4

Modena, Como 3

Pisa 2











