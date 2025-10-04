Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 4 ottobre per la settima giornata.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: SI TORNA SUBITO IN CAMPO!

Esaurito il turno infrasettimanale, i risultati Serie B ci fanno compagnia ancora nel fine settimana, perché sabato 4 ottobre si giocano sei partite per la settima giornata con il consueto inizio alle ore 15:00, ma un turno che proseguirà fino a sera perché Cesena Reggiana avrà luogo alle ore 19:30.

Come spesso capita, il turno infrasettimanale ha tolto un po’ di certezze e contribuito a mischiare le carte: niente di trascendentale, ma ad esempio abbiamo assistito alla prima sconfitta del Cesena e al secondo pareggio del Modena, che è stato così agganciato dal Frosinone al primo posto in classifica.

Tecnicamente ha perso un’occasione anche il Palermo, fermato dal Venezia al Barbera; in coda invece proseguono i guai di Bari e Sampdoria, incapaci di prendere slancio, ma se non altro i blucerchiati dopo aver perso le prime quattro partite hanno pareggiato le altre due.

Adesso vedremo: queste sei partite che si giocano tra poco nei risultati Serie B sono molto intriganti e sarà davvero molto interessante scoprire come cambierà ancora la classifica di un campionato cadetto che, essendo solo all’inizio, va ancora alla ricerca del suo vero padrone, con tutto il tempo per scoprirlo.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: DUE APPESE A UN FILO

Come detto, ci sono almeno due squadre che per i risultati Serie B stanno già rischiando grosso ma, a dire il vero, dal quadro togliamo per un momento la Sampdoria per parlare invece del Mantova, incappato nella quarta sconfitta consecutiva: i virgiliani non riescono davvero a rialzare la testa e oggi per di più fanno visita a un Avellino lanciato, che ha spezzato la serie di tre vittorie ma rimane comunque in alta classifica sognano un posto nei playoff. Al momento Davide Possanzini resta in panchina, ma quella del Partenio sarà realmente l’ultima spiaggia: come già detto, ci sono già i nomi dei possibili e potenziali sostituti.

Molto male anche il Bari, che ogni anno parte con propositi di raggiungere la post season e correre per la promozione ma poi si trova a scontrarsi con la realtà dei fatti: quella di quest’anno ci dice che i galletti non sono ancora riusciti a vincere una singola partita, arrancano sul fondo della classifica – alle spalle c’è solo la Sampdoria – e devono già pensare a salvarsi, ricordando che non troppo fa avevano dovuto disputare un playout e che anche lo scorso anno le cose non sono andate benissimo. Oggi per i risultati Serie B al San Nicola arriva il Padova: sarà l’occasione per rilanciarsi o un altro flop per la squadra pugliese?

RISULTATI SERIE B: 7^ GIORNATA

Ore 15:00 Avellino Mantova

Ore 15:00 Bari Padova

Ore 15:00 Monza Catanzaro

Ore 15:00 Venezia Frosinone

Ore 17:15 Spezia Palermo

Ore 19:30 Cesena Reggiana

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone, Modena 14

Palermo 12

Avellino, Cesena 11

Juve Stabia 10

Sudtirol, Venezia 9

Monza, Padova 8

Carrarese 7

Catanzaro, Reggiana, Entella, Empoli 6

Pescara 5

Bari, Spezia, Mantova 3

Sampdoria 2