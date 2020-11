Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (8^ giornata)

RISULTATI SERIE B, PARTITE DI OGGI: IL MONZA TENTA LA RIMONTA, IL LECCE CERCA CONFERME

Dopo l’anticipo di ieri sera, i risultati Serie B saranno i protagonisti del pomeriggio di oggi, sabato 21 novembre 2020, grazie a ben cinque partite in programma per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2020-2021. Una stagione non facile, come ben sappiamo, a causa della pandemia di Coronavirus che continua ad essere un’emergenza anche per il mondo del calcio, che deve dunque stringere i denti e provare ad andare avanti, anche se a volte si creano situazioni che con lo sport hanno poco a che fare. Provando però per adesso a concentrarci unicamente sul calcio giocato, ricordiamo il calendario delle partite che ci daranno i risultati Serie B attesi per oggi e anche un nuovo volto alla classifica del campionato cadetto: si comincerà alle ore 14.00 con ben cinque partite, cioè Brescia Venezia, Cittadella Empoli, Lecce Reggiana, Pordenone Monza e Spal Pescara mentre purtroppo il posticipo delle ore 16.00, che avrebbe dovuto essere il derby veneto Vicenza Chievo, è stato rinviato proprio per il Covid.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: LA CAPOLISTA

Tra le squadre che scenderanno dunque in campo oggi per darci altri risultati Serie B avremo pure la capolista Empoli, impegnata allo stadio Piercesare Tombolato di Cittadella nella non facile trasferta contro i padroni di casa veneti, avversaria sempre ostica per chiunque e con una bella tradizione recente di partecipazioni ai playoff. L’Empoli prima della sosta aveva ottenuto una bella vittoria contro la Reggina (3-0), per spazzare subito via le difficoltà che erano emerse la settimana precedente con la sconfitta “in due tempi” sul campo del Venezia, in una partita cominciata di sabato e terminata alla domenica, ma mai felice per l’Empoli. I toscani stanno avendo un rendimento molto solido, con cinque vittorie, un pareggio e la sola sconfitta di Venezia, 12 gol segnati e 5 subiti: tutto bene dunque fino a questo momento, ma l’allenatore Alessio Dionisi sa benissimo che il cammino è appena cominciato e che le inseguitrici sono tante e agguerrite. Già oggi a Cittadella sarà di conseguenza un esame molto impegnativo per la capolista.

RISULTATI SERIE B, 8^ GIORNATA

Ore 14.00

Brescia Venezia

Cittadella Empoli

Lecce Reggiana

Pordenone Monza

Spal Pescara

CLASSIFICA

Empoli 16

Chievo 14

Frosinone, Venezia 13

Lecce, Spal 12

Salernitana 11

Cittadella 10

Monza 9

Brescia, Pordenone 8

Reggiana, Reggina 7

Vicenza 6

Cosenza 5

Ascoli, Entella, Pescara, Pisa 4

Cremonese 3



