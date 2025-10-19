Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 19 ottobre, valide per l'ottava giornata.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: BIG MATCH AL BARBERA!

Partiamo subito, con i risultati Serie B, dalla partita di cartello non solo tra quelle di domenica 19 ottobre, ma in tutto il calendario dell’ottava giornata: al rientro dalla sosta per le nazionali ci attende la lussureggiante Palermo Modena, che in questo momento vale per il primo posto in classifica e dunque tantissimo.

Il Modena si può tranquillamente definire la sorpresa del campionato cadetto: che il progetto fosse ambizioso si sapeva, ma Andrea Sottil e la squadra cercavano riscatto per diversi motivi, al momento lo hanno trovato perché ci sono 17 punti in sette giornate e il primato solitario, da difendere appunto al Renzo Barbera.

Il Palermo ha lasciato qualche punto per strada, ma si trova dove voleva stare e cioè in zona promozione diretta; Pippo Inzaghi poi sa di avere a disposizione una corazzata che può solo carburare con il tempo, diciamo allora che battere il Modena potrebbe essere il primo segnale di una fuga.

Vedremo, perché d’altro canto i risultati Serie B potrebbero raccontarci di una vittoria dei canarini in Sicilia, sarebbe +4 su una concorrente fortissima e un campanello d’allarme per tutte le concorrenti; intanto ci sono altre partite che si giocano questa domenica ed è nostro compito parlare nel migliore dei modi di questa ottava giornata.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: DUE BIG PER RILANCIARSI

Appunto non solo il Barbera, i risultati Serie B ci dicono anche di due squadre che sulla carta lotterebbero per la promozione essendo retrocesse lo scorso maggio, Empoli Venezia al Castellani è sfida tra due realtà che invece non hanno iniziato nel migliore dei modi, ma prima della sosta sono riuscite a vincere con i lagunari che addirittura hanno schiantato il Frosinone avvicinandolo in classifica, attenzione perché il Venezia ha in panchina un allenatore che sa bene come si sale di categoria e soprattutto ha fatto 7 punti nelle ultime tre partite, di conseguenza è in netta ripresa.

L’Empoli se non altro è rimasto imbattuto nelle ultime tre giornate, raccogliendo però solo 5 punti; avrebbe tutto per arrivare in alta classifica e ancora una volta correre per la promozione, ma non si può andare troppo lontani se il dato parla di 13 gol subiti, vale a dire la seconda peggior difesa dopo sette giornate (ha fatto peggio solo il Pescara). Da vedere allora chi uscirà vincitore, tra Padova e Catanzaro invece sarà duello per non affondare in zona playout ricordando che incredibilmente i calabresi, sempre ai playoff nelle ultime due stagioni, hanno pareggiato le prime sei partite e poi hanno perso l’ultima, tempi duri per Alberto Aquilani…

RISULTATI SERIE B: 8^ GIORNATA

Ore 15:00 Palermo Modena

Ore 17:15 Empoli Venezia

Ore 19:30 Catanzaro Padova

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE B