Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score delle partite di sabato 18 ottobre, valide per l'ottava giornata di campionato.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: DOPO LA SOSTA!

Tornano protagonisti i risultati Serie B, il campionato cadetto si era fermato per gli impegni delle nazionali e sabato 18 ottobre vive di sei partite che sono valide per l’ottava giornata, con il solito calendario: quattro gare iniziano alle ore 15:00, poi ne abbiamo una alle ore 17: 15 e per finire la sesta e ultima alle ore 19:30.

Siamo ancora all’inizio, questo dobbiamo dirlo; tuttavia sette giornate sono già state sufficienti per dare una certa fisionomia a una classifica nella quale il Modena continua a rimanere al comando solitario, mentre sul fondo abbiamo mestamente uno Spezia che ha bisogno di tornare a vincere, ma oggi sfida il Cesena.

I liguri sono una delle due squadre a non aver ancora vinto in questo campionato: l’altra, che vedremo domani, è il Catanzaro che però ha se non altro pareggiato le prime sette partite (incredibilmente) e dunque può dire di avere una classifica diversa sia pure non troppo brillante.

Lo Spezia invece spera se non altro nel sorpasso ai danni di due squadre impegnate oggi nei risultati Serie B: il Mantova, che al Martelli riceve il Sudtirol, e il Pescara che sempre in casa affronta una Carrarese che sembra potersi lanciare, dunque si tratta di partite importanti per le zone calde di un campionato cadetto già oggi entusiasmante.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: QUALCHE NUMERO

Aspettando i risultati Serie B per questo sabato possiamo cominciare a leggere qualche numero che riguarda il torneo cadetto, perché nelle prime sette giornate ad esempio è abbastanza curioso il rendimento del Pescara, che ha segnato 11 gol (solo Modena e Frosinone hanno fatto meglio) ma ha vinto una sola volta perdendo in quattro occasioni perché al contempo ha incassato 14 reti, e questo dato fa del Delfino la difesa peggiore del torneo. Differenza reti pari per la Juve Stabia che se la deve vedere nel derby campano contro l’Avellino che ha messo insieme numeri molto simili; interessante anche il caso del Frosinone.

I ciociari infatti riescono a rimanere al terzo posto in classifica grazie all’attacco, come già detto il migliore del torneo insieme al Modena, la difesa invece ha subito esattamente un gol a partita ed è chiaro, anche guardando la graduatoria, che almeno per il momento sia questo a fare la differenza a favore dei canarini e del Palermo, secondo il vecchio adagio per cui è il reparto arretrato a vincere i campionati. Resta da vedere se nei risultati Serie B di oggi questo trend sarà confermato, detto che le prime due della classifica giocheranno domani non vediamo l’ora di scoprire cosa invece porterà in dote questo interessantissimo sabato.

RISULTATI SERIE B: 8^ GIORNATA

Ore 15:00 Frosinone Monza

Ore 15:00 Mantova Sudtirol

Ore 15:00 Pescara Carrarese

Ore 15:00 Reggiana Bari

Ore 17:15 Juve Stabia Avellino

Ore 19:30 Spezia Cesena

