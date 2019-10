Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (8^ giornata)

Dopo la sosta per le partite delle nazionali, i risultati di Serie B tornano a farci compagnia: come sappiamo, già dalla scorsa stagione il campionato cadetto si ferma insieme alla Serie A in occasione degli impegni internazionali e allora si riparte dall’ottava giornata, inaugurata da Cittadella-Cosenza che è stato il consueto anticipo del venerdì, e poi dalle gare del sabato. Domenica 20 ottobre le partite cui assisteremo sono come sempre tre, divise in due diverse fasce orarie: oggi alle ore 15:00 si comincia con Chievo-Ascoli e Pisa-Crotone, mentre il posticipo delle ore 21:00 sarà Empoli-Cremonese. Il Monday Night con il quale si chiuderà il turno, alle ore 21:00 del lunedì, sarà invece Frosinone-Livorno. Campionato lungo e classifica di Serie B che si deve ancora “sgranare”, ma che sicuramente nelle prime sette giornate ha dato indicazioni interessanti; vediamo dunque come andranno le cose nelle tre gare che ci attendono oggi, valutando con i risultati di Serie B quale sarà la nuova situazione che ci troveremo ad affrontare.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

Delle squadre in campo oggi per i risultati di Serie B, quella che sicuramente deve iniziare a correre è il Chievo: la rocambolesca vittoria di Livorno, centrata ormai due settimane fa, può aver rappresentato la svolta in una stagione iniziata sotto tono, nella quale la squadra veneta si è trovata a inseguire le prime posizioni e a rischiare di vedersi nelle zone calde della classifica. Bella occasione casalinga contro un Ascoli che invece è stato la rivelazione, ma poi non ha saputo tenere il passo ed è reduce da una sconfitta interna contro il Pescara, anche se comunque i marchigiani restano agilmente in zona playoff. Bella partita all’Arena Garibaldi: il Pisa è in ritardo ma ha fatto vedere di potersela giocare con le migliori, mentre il Crotone ha saputo cambiare passo rispetto al mediocre andamento dell’ultima stagione ed è entrato nell’ottava giornata di Serie B inserito nel gruppetto delle squadre al secondo posto in classifica, con la volontà di ripetere quanto aveva fatto nel 2015 con la storica promozione in Serie A. E’ naturalmente ancora presto per dire se sarà così, ma intanto possiamo metterci in attesa di queste partite…

RISULTATI SERIE B: 8^ GIORNATA

Ore 15:00 Chievo-Ascoli

Ore 15:00 Pisa-Crotone

Ore 21:00 Empoli-Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 18

Crotone, Empoli, Salernitana, Perugia 14

Ascoli, Cittadella, Venezia, Entella 12

Pordenone 11

Chievo, Pescara, Cremonese 10

Pisa 9

Cosenza, Spezia, Juve Stabia 7

Frosinone 6

Trapani 5

Livorno 4



