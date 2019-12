Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite del 15^ turno

Ecco che il secondo campionato italiano torna protagonista: oggi sabato 7 dicembre ci aspetta una intensa giornata per i risultati di Serie B, valida ovviamente per la 15^ giornata del turno di andata. Dopo quindi l’anticipo del venerdi che è stato disputato al Vigorito tra Benevento e Trapani (risultato finale 5-0), vero scontro capo-coda per la classifica, ecco che come al solito il programma delle partite per il sbatto sarà ben ricco e la giornata di oggi per i risultati di Serie B non fa eccezionale: anzi da calendario vediamo subito che saranno ben 5 le partite della cadetteria che ci faranno compagnia, vediamo subito quali. Secondo ormai consuetudine, anche oggi il primo fischio d’inizio si udirà alle ore 15,00 quando tra le mura del Tombolato avrà luogo la sfida tra Cittadella e Salernitana: alla stessa ora però assisteremo al Castellani all’incontro tra Empoli e Ascoli. Sempre alle ore 15,00 sono poi previste le partite Pescara-Venezia e Spezia-Livorno, mentre sarà solo alle ore 18,00 che il sabato per i risultati di Serie B si chiuderà con il match tra Chievo e Cremonese.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Pur dopo il gustoso anticipo che si è disputato solo ieri sera, ecco che nella classifica della Serie B, ora sotto i riflettori, ben poco è cambiato rispetto al precedente turno: dopo la sfida al Vigorito infatti gli stregoni sono sempre più in fuga verso la Serie A, mentre i siciliani rimangono in zona rossa. Al centro della graduatoria però vediamo parecchie situazioni critiche, che i risultati della Serie B che raccoglieremo oggi certo ci aiuteranno a districare. Anzi vediamo bene che anche alla vigilia della 15^ giornata sono tanti i club appaiati ai medesimi punti e squadre il cui distacco è quando mai risicato: basti pensare che alle spalle degli stregoni sono 4 le squadre che rimangono prime rivali a quota 22 punti e che a distanza di un solo punto vi troviamo nella medesima condizione anche Ascoli e Cittadella, pur dopo i risultati non esaltanti ottenuti rispettivamente contro Salernitana e Trapani. Pure in fondo alla graduatoria il quadro non è meno confuso: da segnalare che al momento è però il Livorno il fanalino di coda del campionato, anche dopo il buon pari rimediato contro la Cremonese pochi giorni fa. Staremo dunque a vedere come i risultati di Serie B che raccoglieremo oggi ci aiuteranno a definire una classifica più ordinata.

RISULTATI SERIE B

Ore 15,00 Cittadella Salernitana

Ore 15,00 Empoli Ascoli

Ore 15,00 Pescara Venezia

Ore 15,00 Spezia-Livorno

Ore 18,00 Chievo-Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 34

Crotone, Pordenone, Cittadella, Perugia 22

Ascoli, Chievo 21

Pescara, Pisa, Frosinone 20

Salernitana, Entella 19

Empoli 18

Venezia, Cremonese 17

Spezia 16

Juve stabia 14

Cosenza, Trapani 13

Livorno 11





