Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite della 4^ giornata

RISULTATI SERIE B: TURNO INFRASETTIMANALE

Il secondo campionato nazionale torna sotto ai riflettori, anche oggi martedì 20 ottobre 2020: sono dunque luci puntate sui risultati della Serie B per quello che sarà il primo turno infrasettimanale della cadetteria 2020-21 e pure quarta giornata della stagione regolare. Cominciamo a fare sul serio dunque per la seconda serie del calcio italiano e non solo perchè cominciamo ad alzare il ritmo e il livello delle partite: pure questa sera sono previsti parecchi scontri veramente interessanti, che non dobbiamo perderci. Certo per gli appassionati oggi sarà però un poco complicato seguire tutte le emozioni della cadetteria: da programma ufficiale infatti ben nove le partite che si accenderanno queste sera e tutte sono state fissate per le ore 21,00 (salvo chiaramente modifiche dell’ultima ora, che paiono non essere infrequenti nell’ultimo periodo). Vediamole dunque subito: alle ore 21,00 si accenderà al Del Duca la sfida tra Ascoli e Reggina e alla stessa ora avranno luogo anche le partite Chievo-Brescia e Cittadella-Pordenone. Sempre alle ore 21,00 assisteremo al fischio d’inizio di Empoli-Spal e Frosinone-Entella: pure occorreranno gli scontri Vicenza-Salernitana e Pisa-Monza. A conclusione della 4^ giornata di Serie B sempre alle 21 le sfide Reggina-Cosenza e Venezia-Pescara.

RISULTATI SERIE B: IL CONTESTO

Essendo appena alla vigilia di questo martedì dedicato ai risultati della Serie B per la 4^ giornata, certo ci pare senza dubbio precoce andare troppo a controllare la classifica del campionato cadetto: sono stati messi in palio finora appena nove punti e già alcuni club hanno ancora una partita da recuperare (come Monza e Vicenza). pure osservando la lista non possiamo non segnalare l’ottima partenza di club come Cittadella, Salernitana ed Empoli che pur realizzando un pareggio a testa, pure ancora non hanno messo il piede in fallo e si dividono la testa della classifica. Chi invece non possiamo dire che sia parti col piede giusto sono Vicenza, Pescara e Ascoli: se i lupi hanno un match da recuperare, pure è vero che con gli altri divide la zona rossa della graduatoria, con un solo punto messo da parte. Ma come dicevamo prima, siamo solo alle prime battute di questo campionato 2020-21 e dunque è fin troppo presto per emettere alcun verdetto: certo che sarà il caso di cominciare a mettere da parte punti sonanti, già per questa 4^ giornata della Serie B.

RISULTATI SERIE B

Ore 21:00 Ascoli-Reggiana

Ore 21:00 Chievo-Brescia

Ore 21:00 Cittadella-Pordenone

Ore 21:00 Empoli-Spal

Ore 21:00 Frosinone-Entella

Ore 21:00 Vicenza-Salernitana

Ore 21:00 Pisa-Monza

Ore 21:00 Reggina-Cosenza

Ore 21:00 Venezia-Pescara

CLASSIFICA SERIE B

Salernitana, Cittadella, Empoli 7

Frosinone 6

Reggina 5

Chievo, Reggiana, Lecce, Venezia 4

Spal, Frosinone, Brescia, Cosenza, Pordenone 3

Monza, Pisa, Cremonese, Entella 2

Ascoli, Pescara, Vicenza 1



