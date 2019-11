Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite per il 14^ turno

Dopo il gustoso anticipo del venerdì tra Cosenza e Spezia, ecco che tornano protagonisti in questo sabato 30 novembre 2019 i risultati di Serie B: oggi infatti verranno disputate le più belle partite della 14^ giornata del campionato cadetto, a cui ovviamente non vediamo l’ora di dare spazio. Come al solito poi il programma del sabato dedicato alla seconda serie del calcio italiano è davvero ben ricco: oggi poi il calendario ci riserverà ben 5 incontri, tutti da non perdere e che vedono in palio tre punti di grandissimo valore per la classifica generale. Andando subito a vedere che ci riserva il calendario, ecco che oggi il primo fischio d’inizio lo udiremo alle ore 15.00, quando allo Zini avrà inizio Cremonese Livorno: alla medesima ora sarà poi la volta anche di Crotone-Cittadella e Frosinone-Empoli. Sempre alle ore 15.00 comincerà tra le mura del Penzo anche la sfida tra Venezia e Benevento, con gli stregoni ancora capolisti dopo il successo ottenuto sul Crotone. Ultimo appuntamento per oggi sarà alle ore 18.00 all’Arechi, con la sfida imperdibile tra Salernitana e Ascoli.

RISULTATI SERIE B: LA CLASSIFICA

Come detto prima, i risultati della Serie B che otterremo oggi, certo modificheranno non poco le cose nella classifica del secondo campionato, in vetta come pure in fondo. Basti pensare che protagonisti in questo sabato per la 14^ giornata saranno gli stregoni, che ora vantano la prima posizione con 28 punti e un vantaggio di 6 lunghezze sul primo avversario, ovvero il Pordenone. Alle spalle dei giallorossi poi vediamo immediatamente che i distacchi sono minimi e in appena 10 punti (dal 22 al 12) ritroviamo club dal Pordenone (secondo) al Cosenza (18^ e in piena zona rossa). Capiamo dunque facilmente il valore dei tre punti messi in palio giornata oggi: pure ci attendiamo parecchi scontri diretti, dall’esito affatto scontato.

RISULTATI SERIE B

15:00 Cremonese-Livorno

15:00 Crotone-Cittadella

15:00 Frosinone-Empoli

15:00 Venezia-Benevento

18:00 Salernitana-Ascoli

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 28

Pordenone 22

Crotone, Chievo, Cittadella 21

Pescara, Ascoli 20

Perugia 19

Empoli, Salernitana 18

Pisa, Venezia, Frosinone 17

Spezia, Entella, Cremonese 16

Juve Stabia 14

Cosenza 13

Livorno, Trapani 10



© RIPRODUZIONE RISERVATA