Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score delle partite per l’8^ giornata

Oggi, sabato 19 ottobre 2019, il secondo campionato torna protagonista e certo siamo davvero ben impazienti di conoscere quali saranno i primi risultati della Serie B che otterremo per l’ottava giornata. Dopo infatti la lunga sosta per le nazionali e pure il gustoso anticipo di ieri sera tra Cittadella e Cosenza,ecco che i club della seconda serie del campionato italiano saranno in campo quest’oggi, per altri cinque interessantissimi incontri dell’ottavo turno: andiamo allora subito a vedere quali saranno i match, e quindi i risultati, di Serie B previsti per questo sabato. Il primo fischio d’inizio si udirà alle ore 15,00 con la sfida tra Entella e Trapani, e per Juve Stabia-Pordenone: alla stessa ora poi avrà luogo anche Pescara-Spezia e Venezia-Salernitana. Ultima sfida per questo sabato sarà invece quella tra Benevento e Perugia, prevista alle ore 18,00 al Ciro Vigorito.

RISULTATI SERIE B: LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO

In attesa dunque che i risultati di Serie B di questo sabato modifichino ulteriormente la situazione nella classifica del secondo campionato italiano, andiamo subito a vedere che cosa ci riserva tale graduatoria. Alla vigilia dell’ottava giornata infatti la capolista è sempre il Benevento, che ha messo a tabella 15 punti finora: gli stregoni però dovranno fare ben attenzione in questo turno visto che è ampia la lista di concorrenti alla prima piazza, con Crotone, Empoli, Salernitana e Perugia, che registrano appena una lunghezza da recuperare. Pure fanno paura ai gradini più alti della classifica di Serie B dato il gap minimo anche Ascoli, Cittadella, Pordenone e Entella, mentre è il Chievo a chiudere la top ten con 10 punti, gli stessi di Pescara e Cremonese. Scorrendo siamo dunque a circa metà classifica con Pisa e Venezia, che registrano nove punti e pure possono puntare ben in alto in questa ottava giornata: siamo però già in zona rossa con Cosenza, e Spezia e in piena zona retrocessione per Livorno, Trapani e Juve Stabia, con questi tre club ancora fermi a quota 4 punti finora.

RISULTATI SERIE B

Ore 15,00 Entella-Trapani

Ore 15,00 Juve Stabia-Pordenone

Ore 15,00 Pescara-Spezia

Ore 15,00 Venezia-Salernitana

Ore 18,00 Benevento-Perugia

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 15

Crotone, Empoli, Salernitana, Perugia 14

Ascoli, Cittadella 12

Pordenone, Entella 11

Chievo, Pescara, Cremonese 10

Pisa, Venezia 9

Frosinone 6

Cosenza, Spezia, Livorno, Trapani, Juve Stabia 4



