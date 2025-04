RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: PARTITE RINVIATE, NON SI GIOCA LA 34^ GIORNATA

Non si gioca per i risultati Serie B oggi, lunedì 21 aprile 2025: la morte di Papa Francesco ha portato il Coni, la FIGC e le varie Leghe a decidere per lo stop di tutta l’attività agonistica e proprio il campionato cadetto risentirà in maniera particolare di questo stop, dal momento che in Serie B era in programma tutta in questo giorno di Pasquetta la 34^ giornata. Staremo a vedere per i recuperi, una soluzione possibile è che da qui in poi tutti i turni vengano fatti slittare, per mantenere l’ordine degli incontri.

Risultati Serie B, classifica e gol/ il Mantova riprende lo Spezia, il Sassuolo è promosso! (13 aprile 2025)

Di certo le conseguenze si faranno sentire in modo forte sui risultati Serie B, perché da oggi saremmo entrati in un periodo fittissimo di impegni, con le ultime cinque giornate racchiuse in soli 19 giorni fino a venerdì 9 maggio. Non sarà quindi facile mantenere quella data come chiusura della stagione regolare, è facile prevedere che ci saranno degli slittamenti che andrebbero a coinvolgere anche l’inizio di playoff e playout. Oggi però è il giorno del dolore e del raccoglimento, a tutto il resto ci sarà tempo per pensarci… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Serie B, classifica/ Il derby è del Sassuolo! Diretta gol live score (oggi 12 aprile 2025)

PASQUETTA IN CADETTERIA!

Il consueto lunedì dell’Angelo dedicato ai risultati Serie B arriva anche quest’anno, con le dieci partite che ci regalano il programma completo della 34^ giornata: abbiamo il Sassuolo già promosso in Serie A, campionato dominato dai neroverdi che ora in qualche modo potranno essere arbitri di qualche altra lotta in classifica, intanto oggi alle ore 15:00 faranno festa insieme ai loro tifosi ospitando il Frosinone, già affrontato l’anno scorso nel massimo campionato e oggi ancora alla ricerca di punti per salvarsi, ciociari in netta ripresa ma ancora pericolanti a causa della classifica davvero corta.

DIRETTA/ Modena Sassuolo (risultato finale 1-3): gol annullato a Zaro! (Serie B, 12 aprile 2025)

I risultati Serie B oggi prenderanno il via alle ore 12:30 con Sudtirol Bari, e i galletti che vorranno blindare la loro posizione nei playoff contro gli altoatesini che devono evitare lo spareggio per non retrocedere; alle ore 17:30 il primo posticipo sarà l’intrigante derby dell’Emilia Romagna Modena Cesena con i canarini che possono agganciare i bianconeri e aumentare le loro chance di playoff, mentre alle ore 20:30 da non perdere Pisa Cremonese perché, oltre a essere un big match, potrebbe essere un altro tassello sulla promozione dei nerazzurri che ormai sembrano davvero ad un passo da un traguardo atteso per ben 34 anni.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: CHI SEGUE IL SASSUOLO?

Avremo tra poco i risultati Serie B, e il principale verdetto da stabilire è quale squadra seguirà direttamente il Sassuolo in Serie A: tutto porta al Pisa, che grazie al pareggio dello Spezia a Mantova si è preso 7 punti di vantaggio e dunque è vicinissimo alla promozione, oggi però i liguri hanno un impegno del tutto abbordabile contro il Cosenza ultimo in classifica e ormai lontano anche solo dalla possibilità di giocare il playout (8 punti), certamente però lo Spezia ha sprecato una grande occasione domenica scorsa quando si è fatto rimontare due gol dal Mantova incassando il secondo al 96’, e ha anche seriamente rischiato di perdere.

In coda invece Alberico Evani ha potuto festeggiare una vittoria fondamentale all’esordio sulla panchina della Sampdoria, battuto il Cittadella che è stato agganciato in classifica ma addirittura si è formato un quartetto con queste due squadre più il Brescia e il Sudtirol, per una corsa a salvezza e playout incredibile. Il Cittadella oggi non può sbagliare contro la Salernitana, che in caso di vittoria opererebbe il sorpasso; discorso simile, ma solo con aggancio possibile, per il Brescia che è al Rigamonti contro la Reggiana che incredibilmente si ritrova penultima in classifica, del resto conosciamo bene l’imprevedibilità dei risultati Serie B.

RISULTATI SERIE B: 34^ GIORNATA

Ore 12:30 Sudtirol Bari

Ore 15:00 Brescia Reggiana

Ore 15:00 Cittadella Salernitana

Ore 15:00 Juve Stabia Sampdoria

Ore 15:00 Mantova Catanzaro

Ore 15:00 Palermo Carrarese

Ore 15:00 Sassuolo Frosinone

Ore 15:00 Spezia Cosenza

Ore 17:30 Modena Cesena

Ore 20:30 Pisa Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Sassuolo 75

Pisa 66

Spezia 59

Cremonese 53

Juve Stabia 50

Catanzaro 48

Palermo 45

Bari, Cesena 44

Modena 41

Carrarese, Frosinone 38

Mantova 37

Brescia, Sudtirol, Sampdoria, Cittadella 35

Salernitana 33

Reggiana 32

Cosenza (-4) 27