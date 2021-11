Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle sfide della 11^ giornata

RISULTATI SERIE B, SI INZIA CON BENEVENTO-BRESCIA!

Spazio ai risultati della Serie B, eccezionalmente in questo lunedi 1 novembre 2021: dopo dunque il turno infrasettimanale che ci ha fatto compagnia finora giovedi 28 ottobre, ecco che il campionato cadetto torna di scena e con oggi avremo tutte le sfide della 11^ giornata. E’ turno ben speciale per il secondo campionato nazionale: non solo si gioca di lunedi, ma pure non è previsto alcun anticipo o posticipo e dunque saranno ben dieci le partite che ci attendono. Vediamole subito allora. Calendario alla mano seguiamo allora che la prima sfida di oggi si accenderà già alle ore 12.30 e tra le mura del Ciro Vigorito, tra Benevento e Brescia: match pesantissimo ai vertici della classifica, che gli stregoni potrebbero anche sfruttare per lanciare l’attacco alla capolista Pisa.

Alle ore 15.00 saranno invece ben 6 gli incontri tra che ci faranno compagnia e dunque le partite Lecce-Cosenza e Frosinone-Crotone, ma pure Monza-Alessandria e Reggina- Cittadella, come anche Spal-Perugia. Attenzione tal match tra neopromosse tra Ternana e Como, sempre delle ore 15,00, con i lariani pure forti di un bel successo appena conseguito in settimana col Pordenone. Per questo lunedi dedicato ai risultati della Serie B ecco poi alle ore 18.00 l’incontro tra Parma e Vicenza e Pisa-Ascoli, con i nerazzurri preoccupati di mantenere la vetta della graduatoria. A chiudere il quadro, sempre alle ore 18.00 la sfida tra Pordenone e Cremonese, con i ramarri in piena crisi.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IL CONTESTO

Impazienti di dare il via a questo lunedi interamente dedicato ai risultati della Serie B, ecco che pure ci pare doveroso ora spendere due parole anche su quanto sta accadendo nella classifica della seconda serie italiana. Alla vigilia della 11’ giornata, abbiamo già accennato la prima posizione del Pisa, che pure fermato in settimana dalla Cremonese, anche oggi rimane leader, con 21 punti a bilancio. La formazione toscana però deve stare ben attenta perché, complice qualche scivolone di troppo nelle ultime settimane, si è fatta raggiungere da Benevento e Reggina, distanti solo tre punti: non è lontana neppure Brescia con 18 punti l’attivo come anche Lecce e Cremonese, a quota 17. Rimangono invece in zona play off, tutti molto vicini, dati i distacchi minimi, alle loro spalle Frosinone, con 15 punti ma pure Perugia, Ascoli, Monza e Cosenza tutte con 14 punti all’attivo: attenzione alla Spal, ancora all’inseguimento, e rinvigorita in settimana dal successo strappato ai piceni.

Con gli estensi però siamo già oltre la metà della classifica di Serie B (qui davvero i distacchi sono minimi) e già con Parma, Ternana, Como e Cittadella (13 punti per ciascuno) siamo sull’orlo della zona rossa: il loro distacco però dai club in crisi è abbastanza sostanzioso (5 punti). Ecco infatti con solo 8 punti troviamo l’Alessandria, ferma alla 17^ casella, con alle spalle Crotone e Vicenza a poca distanza: fanalino di coda della graduatoria della Serie B è il Pordenone che sconfitto anche dal Como in settimana, è ancora alla ricerca della prima vittoria della stagione.

RISULTATI SERIE B: PARTITE E ORARI

Ore 12:30 Benevento-Brescia

Ore 15:00 Frosinone-Crotone

Ore 15:00 Lecce-Cosenza

Ore 15:00 Monza-Alessandria

Ore 15:00 Reggina-Cittadella

Ore 15:00 Spal-Perugia

Ore 15:00 Ternana-Como

Ore 18:00 Parma-Vicenza

Ore 18:00 Pisa-Ascoli

Ore 18:00 Pordenone-Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 21

Benevento, Reggina 19

Brescia 18

Lecce, Cremonese 17

Frosinone 15

Perugia, Monza, Ascoli, Cosenza 14

Parma, Ternana, Cittadella, Spal, Como 13

Alessandria 8

Crotone 7

Vicenza 4

Pordenone 2



