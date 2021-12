Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle sfide della 18^ giornata

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: AL VIA LA 18^ GIORNATA

Spazio ai risultati della Serie B, in questo sabato 18 dicembre 2021: con oggi diamo il via alla 18^ giornata del secondo campionato nazionale e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo ed ad assistere alle penultime sfide del turno di andata. Con il prossimo 26 dicembre infatti la cadetteria vivrà l’ultima giornata della prima parte di stagione e dunque verrà consegnato il titolo di campione d’inverno: siamo allora sicuri che in tanti vorranno ancora competere per tale onorificenza e tutti comunque sono desiderosi di chiudere questa prima parte del campionato con il miglior piazzamento possibile. Facendo incetta di punti pesanti già nella giornata di oggi ovviamente.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Como torna a sorridere!

L’attesa dunque è grande intorno alle sfide della 18^ giornata: pure in primis vediamo quali saranno. Calendario alla mano vediamo subito che primo fischio d’inizio in questo sabato 18 dicembre 2021 al solito sarà alle ore 14.00: nel primo pomeriggio ecco allora che vivremo la sfida tra Ascoli e Cremonese al Picco, come pure il match tra Como e Reggina e l’incontro tra Cosenza e Pisa, con i nerazzurri pronti a splendere dopo anche il successo rimediato sul Lecce. Da programma, ecco che invece alle ore 16.15 saranno riflettori puntati allo Stirpe per la partita tra Frosinone e Spal, match che si annuncia infuocato anche a metà della graduatoria di campionato.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: il Pisa vola, il Brescia è secondo!

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IL CONTESTO

Pur impazienti di far cominciare questo sabato tutto riservato ai risultati della Serie B, ci pare importante ora dare un occhio anche alla classifica della cadetteria, per poter dare un miglior contesto alle sfide che ci attenderanno: dopo tutto oggi saranno messi in palio punti pesantissimi, a pochissimo dalla conclusione della prima metà della stagione. E pur considerato che in campo oggi risaranno molte big, in attesa di definizione dei propri obbiettivi ecco che ad esempio oggi avremo il Pisa, pronto a trovare la 11^ vittoria della stagione e dunque trovare finalmente la fuga in vetta, beffando il Brescia, chiamato in causa in questo turno solo domani. Pure attenzione oggi a club come Cremonese, Ascoli, Frosinone e Como, che invece faticano a circa metà della graduatoria, ma sperano oggi di potersi confermare in zona play off e chiudere dunque il turno di andata con un sorriso.

Risultati Serie B, classifica/ Colpo esterno del Benevento Diretta gol live score

Pure non scordiamo che i tre punti in palio oggi saranno fondamentali anche per il Cosenza che nonostante il pari strappato al Pordenone è ancora nella zona rossa della classifica di Serie B, come anche per il Crotone e gli stessi ramarri, che davvero non se la passano bene, ma sperano di poter presto dare il via a una netta rimonta, nella seconda parte dell’anno. Saranno fortunati? Solo il campo ce lo dirà!.

RISULTATI SERIE B

Ore 14:00 Ascoli-Cremonese

Ore 14:00 Como-Reggina

Ore 14:00 Cosenza-Pisa

Ore 14:00 Crotone-Pordenone

Ore 16:15 Frosinone-Spal

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 35

Brescia 33

Benevento, Lecce, Monza 31

Cremonese 29

Cittadella 28

Ascoli, Perugia 26

Frosinone 25

Como 24

Ternana, Reggina 22

Spal, Parma 20

Alessandria 17

Cosenza 16

Crotone, Pordenone 8

Vicenza 7



© RIPRODUZIONE RISERVATA