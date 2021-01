Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle sfide della 18^ giornata

RISULTATI SERIE B LIVE 18^ GIORNATA: LE PARTITE DI OGGI

Dopo il piccolo assaggio avuto solo nella serata di ieri, ecco che il campionato cadetto torna protagonista anche oggi, sabato 16 gennaio 2021, per i risultati di Serie B della 18^ giornata. Dopo i due anticipi occorso ieri, ecco che entriamo nel vivo di questo bel turno per la seconda serie nazionale, dove pure stanno chiamati in causa parecchi club impegnati nella feroce scalata alla vetta della classifica: andiamo allora subito a vedere che incontri ci attendono oggi. Calendario alla mano vediamo subito che oggi si comincerà solo alle ore 14.00 con la sfida al Tombolato tra Cittadella e Ascoli: alla stessa ora sarà poi il fischio d’inizio di Monza-Cosenza, come anche delle sfide Pisa-Brescia e Pordenone-Venezia. Il quadro dei risultati di Serie B poi oggi si concluderà solo alle ore 16.00 con la partita al Granillo tra Reggina e Lecce.

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA E CONTESTO

Presentando il programma delle partite di oggi per la 18^giornata di Serie B, abbiamo parlato di club che saranno protagonisti nel pomeriggio e che pure sono impegnati nella battaglia per raggiungere i migliori piazzamenti in classifica: esaminando la graduatoria, ci accorgiamo infatti che se la capolista Empoli e la prima rivale Salernitana saranno ancora lontane dall’arena, pure oggi, dopo i risultati di Serie B, saranno grandissime novità alle loro spalle. Graduatoria alla mano ci accorgiamo infatti che il Cittadella, con cui apriremo il turno, dopo aver anche recuperato il match con la Reggiana, è oggi terza forza del campionato cadetto (ad una sola lunghezza dai rivali granata). Pure subito dietro e con i medesimi punti il Monza, che oggi col Cosenza potrebbe anche tentare il colpaccio in testa. Non meno motivati allora oggi saranno anche i giallorossi di Corini che dopo due pari di fila, potrebbero nel pomeriggio riprendere la scalata verso la promozione diretta. Non solo: tanto i tre punti messi in palio saranno utili nelle zone piò alte della classifica, quanto questi saranno decisivi anche ai gradini più bassi. Non scordiamo infatti che l’Ascoli, in netto spolvero nelle ultime uscite, è ancora fanalino di coda della classifica: oggi i piceni però potrebbero anche riuscire a togliersi dalla zona rossa della lista. Chissà che dirà il campo!

RISULTATI SERIE B

Ore 14:00 Cittadella-Ascoli

Ore 14:00 Monza-Cosenza

Ore 14:00 Pisa-Brescia

Ore 14:00 Pordenone-Venezia

Ore 16:00 Reggina-Lecce

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 34

Salernitana 31

Monza, Cittadella* 30

Spal 29

Chievo** 27

Frosinone, Lecce 26

Venezia 25

Pordenone, 24

Brescia 21

Pisa* 20

Vicenza* 19

Reggina 17

Pescara 16

Cremonese, Reggiana, Cosenza 15

Entella 14

Ascoli 13

* una partita in meno

** due partite in meno



