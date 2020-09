Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score delle sfide per la 1^ giornata

Oggi sabato 26 settembre 2020 si apre il quadro dei risultati della Serie B per il nuovo campionato 2020-21 e davvero siamo impazienti di dare la parola al campo per quelli che saranno i primi incontri della 1^ giornata, che a dir il vero ha aperto i battenti ieri, con il prestigioso anticipo tra Monza e Spal. Dopo dunque un finale di stagione 2019-20 certo brillante e unico nel suo genere e solo poche settimane per le vacanze e la preparazione estiva, ecco che il campionato cadetto torna sotto i riflettori e lo farà già in questo sabato con ben sette match davvero da non perdersi. Il programma infatti dei risultati della Serie B per questa prima giornata ci appare subito ben ricchissimo: si partirà infatti già alle ore 14.00 e a quest’ora assisteremo ai fischi d’inizio delle sfide Brescia-Ascoli, Cosenza-Entella, Frosinone-Empoli, Lecce-Pordenone e Pescara-Salernitana. Solo alle ore 16.00 invece si accenderà il derby veneto tra Venezia e Vicenza, che segna la prima anche dei lanerossi promossi dalla Serie C.

RISULTATI SERIE B: IL CONTESTO

Siamo dunque impazienti di dare la parola al campo per vivere tutte le emozioni di questo sabato, dedicato ai risultati della Serie B, al termine del quale pur potremmo dare un primo orientamento anche alla classifica del secondo campionato. L’attesa ovviamente è grande tra gli appassionati come pure in tutti gli spogliatoio, e oltre ai tre punti in palio, quello che oggi conterà di più sarà tornare a giocare e far divertire il pubblico (che rimarrà ancora a casa propria visto che gli stadi rimangono chiusi al pubblico). In tal senso ecco che ci attendiamo un grande debutto del Brescia: la leonessa appena retrocessa dal primo campionato italiano, solo pochi giorni fa ha deciso di ripartire da Luigi Delneri, che torna dunque in panchina, dopo diversi mesi di inattività. Pure ci pare squadra pronta a dare spettacolo anche la Salernitana di Fabrizio Castori, che ha preso il posto che era di Ventura, senza trascurare l’Empoli che invece ha condotto un preseason veramente importante con tanti successi rimediati nei test amichevoli. Insomma i temi d’interesse non mancano e non resta dunque che lasciar parlare solo il campo.

RISULTATI SERIE B

Ore 14:00 Brescia-Ascoli

Ore 14:00 Cosenza-Entella

Ore 14:00 Frosinone-Empoli

Ore 14:00 Lecce-Pordenone

Ore 14:00 Pescara-Chievo

Ore 14:00 Salernitana-Reggina

Ore 16:00 Venezia-Vicenza



