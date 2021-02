Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle sfide per la 23^ giornata

RISULTATI SERIE B: LIVE 23^ GIORNATA: LE SFIDE DI OGGI

Dopo il gustoso anticipo tra Monza e Pisa occorso solo nella serata di ieri, ecco che il secondo campionato nazionale torna sotto ai riflettori anche oggi, sabato 13 febbraio 2021, per un nuovo pomeriggio tutto dedicato ai risultati della Serie B per la 23^ giornata L’attesa è chiaramente grande anche perchè siamo in un momento davvero delicato nella stagione della cadetteria: solo in settimana abbiamo vissuto un intenso turno infrasettimanale che ha scombinato non poco le cose in classifica: e siamo sicuri che anche i risultati di Serie B che otterremo oggi causeranno non pochi movimenti. Nella trepidante attesa di dare la parola al campo, vediamo, come prima cosa, che cosa ci riserva il programma per la 23^ giornata di campionato. Calendario alla mano vediamo subito che oggi per la cadetteria si partirà ben presto, già alle ore 12.00 quando si accenderà incontro tra Salernitana e Vicenza. Successivamente non prima delle ore 14.00 sarà poi la volta di Cremonese-Lecce, Pescara-Venezia, e di Pordenone-Cittadella: ultima sfida prevista per le ore 16.00 sarà quella tra Spal e Empoli.

RISULTATI SERIE B: CONTESTO E CLASSIFICA

Pronti a vivere questo sabato pomeriggio tutto dedicato ai risultati della Serie B, pure dobbiamo prima dare un occhio anche a quanto sta accadendo nella classifica del campionato cadetto, alla vigilia della 23^ giornata. Anche perchè in campo oggi avremo alcuni protagonisti in vetta come sono i toscani di Mister Dionisi, che nonostante il pari rimediato solo pochi giorni contro il Pescara, pure rimangono ancora leader della graduatoria generale. Pure l’Empoli dovrà fare attenzione perchè alle sue spalle la concorrenza per i due biglietti che valgono la promozione diretta in Serie A è grande: dietro Monza, Salernitana, Cittadella e Chievo rimangono tutti ben vicini e pure Venezia e la Spal (nonostante il KO con Pordenone dello scorso martedì) potrebbero oggi dire la loro per la vetta. E’ poi ben viva anche la situazione al centro della graduatoria, con Cremonese e Vicenza chiamate oggi in causa, come pure nelle zone più basse, dove si lotta per la salvezza. Qui i club che oggi, per la 23^ giornata di Serie B saranno da tenere d’occhio rimangono il Pescara fanalino di cosa, come anche la Cremonese, da cui ci attendiamo scintille.

RISULTATI SERIE B

Ore 12.00 Salernitana-Vicenza

Ore 14.00 Cremonese-Lecce

Ore 14.00 Pescara-Venezia

Ore 14.00 Pordenone-Cittadella

Ore 16.00 Spal-Empoli

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 43

Monza 39

Salernitana 37

Chievo, Cittadella 36

Spal, Venezia 35

Lecce, Pordenone 32

Pisa 31

Frosinone 29

Vicenza 25

Cremonese, Brescia 23

Reggina, Cosenza 22

Ascoli, Reggiana 21

Entella, Pescara 17



© RIPRODUZIONE RISERVATA