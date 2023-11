Risultati Serie B, classifica/ Per Corini una partita speciale! Diretta gol live score (oggi 8 novembre 2023)

RISULTATI SERIE B: UNA PARTITA SPECIALE

Chiaramente uno dei grandi protagonisti nei risultati di Serie B per questi recuperi sarà Eugenio Corini: per lui la partita contro il Brescia è speciale, perché Corini è nato nella provincia di questa città (a Bagnolo Mella) e dopo aver mosso i primi passi nella squadra locale ha completato il percorso giovanile con le rondinelle, arrivando a disputare tre stagioni in prima squadra che lo hanno lanciato nella grande avventura con la Juventus. A Brescia, Corini è poi tornato nel 1994-1995, in uno dei tanti prestiti decisi dalla società bianconera; una volta appese le scarpette al chiodo, è diventato allenatore e ha ritrovato i lombardi nel 2018, sostituendo David Suazo dopo tre giornate.

Diretta/ Palermo Brescia streaming video tv: rosanero, serve una reazione (Serie B, 8 novembre 2023)

È andata alla grande: promozione in Serie A con 65 punti in 33 giornate, ma l’anno seguente al piano di sopra Corini è stato esonerato dopo aver timbrato 15 punti in 19 gare. Anche come tecnico c’è poi stato un ritorno, nel marzo 2022: stavolta ha preso il posto di Filippo Inzaghi e ha disputato i playoff, eliminando il Perugia ma fermandosi in semifinale contro il Monza. Questa sera con il Palermo, altra società che lo ha visto brillare come calciatore, Corini affronta la squadra della sua città e chiaramente nei risultati di Serie B non sarà per lui una partita come tutte le altre… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Lecco Spezia streaming video tv: Blucelesti in ripresa (Serie B, 8 novembre 2023)

DUE RECUPERI OGGI!

I risultati Serie B regaleranno importanti aggiornamenti anche oggi, mercoledì 8 novembre 2023, visto che andranno in scena i recuperi della seconda giornata del campionato di Serie B 2023-2024 che aiuteranno a livellare la classifica di Serie B col campionato che ha preso il via in questa stagione con diverse partite da recuperare. Chance per squadre di alta e bassa classifica, col Palermo che proverà a riprendersi il secondo posto dopo le ultime difficoltà e il Lecco che cercherà un altro passo nella rimonta dal fondo della classifica.

Nella fattispecie, il Palermo affronterà il Brescia, le Rondinelle sono partite molto bene in questo campionato ma hanno recentemente frenato, con la squadra che paga qualche limite strutturale dovuto anche alla turbolenta estate vissuta dal sodalizio lombardo, col ripescaggio certificato solo e metà agosto ai danni della Reggina. Il Palermo dopo la sconfitta in casa della Sampdoria cercherà di ritrovare il passo di inizio stagione. Cerca ossigeno prezioso per la classifica anche lo Spezia, con la posizione del tecnico Alvini che resta traballante, in casa di un Lecco che nelle ultime tre giornate ha conquistato 7 degli 8 punti fin qui messi in cassa in campionato.

Video/ Sampdoria Palermo (1-0) gol e highights: Borini piega i rosanero (4 novembre 2023)

RISULTATI SERIE B, RECUPERI 2^ GIORNATA

ore 18.30 Palermo Brescia

ore 18.30 Lecco Spezia

CLASSIFICA SERIE B

Parma 29

Modena 22

Venezia, Catanzaro 21

Palermo* 20

Cremonese 19

Como* 18

Bari 17

Sudtirol*, Cittadella, Cosenza 16

Reggiana 15

Brescia** , Pisa 13

Ascoli 12

Sampdoria 10 (-2)

Spezia* 8

Lecco** 8

Ternana 6

FeralpiSalò 6

Ogni * una partita in meno











© RIPRODUZIONE RISERVATA