RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: premi per i mister, live score

RISULTATI SERIE B: I TOP ALLENATORI

Impazienti di dare il via al questo venerdi dedicato ai risultati della Serie B, pure vale la pena di ricordare che solo pochi giorni fa sono stati assegnati i trofei annuali per i miglior allenatori della stagione 2019-20. Per la cadetteria è stato premiato Pippo Inzaghi che alla guida del Benevento è riuscito l’anno scorso a centrare una storica promozione in campionato: per la C invece il premio è stato dato a Massimiliano Alvini, attuale allenatore della Reggiana, protagonista nel campionato cadetto ancora in corso. Il tecnico di Fucecchio, che l’anno scorso ha portato i granata dal terzo al secondo campionato nazionale, quest’anno alla guida della squadra emiliana sta però facendo molta fatica. Come abbiamo ricordato prima in classifica la Reggiana è solo alla 17^ piazza, con appena 29 punti e una salvezza ancora da rincorrere.

RISULTATI SERIE B: SI TORNA IN CAMPO!

Dopo uno lungo stop per gli impegni con le nazionali, ecco che il campionato cadetto torna protagonista e siamo davvero impazienti di vivere questo venerdi interamente dedicato ai risultati della Serie B. Saremo dunque in campo oggi con tutti i 9 match validi per la 31^ giornata (Cremonese Empoli è stata rinviata per covid): nessun anticipo o posticipo è stato messo in calendario, visto l’approssimarsi delle festività pasquali. Comunque non vi è da temere: la cadetteria sarà ancora protagonista, non solo oggi ma già il prossimo 5 aprile e poi ancora il 9 aprile successivo. Dunque nessun lungo digiuno per gli appassionati della Serie B e anzi un calendario che nelle prossime settimane entrerà davvero nel vivo: dopo tutto il termine del campionato regolare (previsto per il 7 maggio) si fa sempre più vicino e non si può perdere altro tempo.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: LE SFIDE IN PROGRAMMA OGGI

Nella trepidante attesa di vivere questo venerdi tutto dedicato ai risultati della Serie B, ci tocca innanzitutto andare a controllare da vicino quali sono le sfide che ci faranno compagnia per la 31^ giornata. Sapendo che tutti i dieci incontri sono previsti nella giornata odierna, non ci sorprende che si cominci presto oggi: primo fischio d’inizio atteso dunque alle ore 15.00 al San Vito con la sfida ai bassi fondi tra Cosenza e Ascoli. Sarà poi solo alle ore 17.00 che si accenderanno gli incontri Frosinone-Reggiana e Pescara-Pisa, coi delfini che proveranno a riscattare anche gli ultimi due KO recuperati prima della sosta contro Ascoli e Vicenza. Da programma alle ore 18.00 allo Zini sarebbe stata la volta di Cremonese-Empoli, ma la società toscana è tata fermata dall’Asl per l’alto numero di giocatori risultati positivi al coronavirus. Gran finale per i risultati della Serie B con le ultime sfide previste alle ore 19.00 come Brescia-Pordenone, Chievo-Spal, Entella-Monza, Vicenza-Cittadella, Lecce-Salernitana e Venezia-Reggina, con i lagunari pronti a brillare, ben memoria dell’ottimo poker inferto al Monza prima dello stop.

RISULTATI SERIE B

Ore 15:00 Cosenza-Ascoli

Ore 17:00 Frosinone-Reggiana

Ore 17:00 Pescara-Pisa

Ore 19:00 Brescia-Pordenone

Ore 19:00 Chievo-Spal

Ore 19:00 Entella-Monza

Ore 19:00 Vicenza-Cittadella

Ore 19:00 Lecce-Salernitana

Ore 19:00 Venezia-Reggina

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 59

Lecce 52

Salernitana 51

Monza 50

Venezia 49

Cittadella 45

Chievo 44

Pisa 40

Brescia 39

Vicenza, Frosinone 38

Reggina 37

Cremonese 36

Pordenone 34

Cosenza, Reggiana 29

Ascoli 28

Pescara 23

Entella 21



