Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score, posticipi 10^ giornata

Siamo pronti a vivere un’altra domenica con i risultati Serie B, anche se pure questa volta il campionato cadetto è stato protagonista soprattutto ieri e di conseguenza oggi, domenica 6 dicembre 2020, avremo “solo” due dei tre posticipi della decima giornata del campionato di Serie B 2020-2021 che tocca la doppia cifra dopo il ritardo nella partenza, per aprire un mese di dicembre che sarà invece intenso come pochi altri. Andiamo allora a presentare subito il programma e gli orari di oggi, domenica 6 dicembre 2020, per le due partite che ci daranno tutti i risultati Serie B attesi nelle prossime ore, che daranno un volto più completo anche alla classifica di Serie B in attesa del Monday Night tra Pordenone ed Empoli e poi alcuni recuperi ancora da giocare dei turni precedenti. Ricordato tutto questo, ecco allora che i due incontri odierni saranno alle ore 15.00 Reggiana Monza e alle ore 21.00 Vicenza Cosenza.

RISULTATI SERIE B: FOCUS SUL MONZA

Parlando dunque dei risultati Serie B attesi nella domenica della decima giornata, ecco che potremmo mettere in primo piano l’ambizioso Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, una neopromossa dalla Serie C che sicuramente è unica nel suo genere. I brianzoli allenati da Cristian Brocchi arrivano dal pareggio nel recupero giocato mercoledì contro il Vicenza, che ha confermato una volta di più come il Monza stia facendo piuttosto fatica ad imporsi nel campionato di Serie B. Tra le note positive per i lombardi ci sono una sola sconfitta e appena sei gol subiti in nove partite disputate finora, dunque notevole solidità di un Monza che è molto difficile da battere. L’altro lato della medaglia parla tuttavia di tre sole vittorie e nove reti all’attivo, che ci parlano dunque delle difficoltà in attacco che il Monza paga con qualche pareggio di troppo (cinque in nove partite), che nell’epoca dei tre punti non sono una bella notizia. Oggi contro un’altra neopromossa come la Reggiana, che dopo un buon inizio sta vivendo un momento difficile, il Monza saprà tornare alla vittoria?

RISULTATI SERIE B, 10^ GIORNATA

Ore 15.00

Reggiana Monza

Ore 21.00

Vicenza Cosenza

CLASSIFICA SERIE B

Salernitana 23

Spal 21

Lecce, Frosinone 19

Empoli, Venezia 18

Cittadella, Chievo, Monza 14

Pordenone 12

Reggina 10

Brescia 9

Reggiana, Cosenza, Vicenza 8

Pisa, Pescara, Cremonese 7

Ascoli, Entella 5



