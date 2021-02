Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score, posticipi 22^ giornata

RISULTATI SERIE B: I POSTICIPI, SI PARTE CON REGGINA-ENTELLA

I risultati Serie B saranno protagonisti anche oggi, mercoledì 10 febbraio: ben otto partite della ventiduesima giornata del campionato cadetto 2020-2021 sono state infatti disputate ieri, che è stato un martedì davvero ricco di calcio grazie a questo turno infrasettimanale della Serie B, tuttavia oggi restano ancora da disputare gli ultimi due posticipi che andranno a completare la classifica di Serie B al termine di questa 22^ giornata. Le partite di oggi saranno naturalmente quelle che coinvolgono Reggiana ed Entella, le quali domenica sera hanno dato vita al posticipo del precedente turno di campionato, vinto per 2-1 in rimonta dai padroni di casa emiliani ai danni degli ospiti liguri. Ci attendono dunque oggi, per completare i risultati Serie B della terza giornata del girone di ritorno, alle ore 19.00 Reggina Entella ed infine alle ore 21.00 Chievo Reggiana, che sarà il secondo e ultimo posticipo del mercoledì.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: FOCUS SUL CHIEVO

Per quanto riguarda dunque la presentazione dei risultati Serie B, parliamo adesso del Chievo, unica delle quattro squadre in campo oggi a lottare per la promozione, visto che Reggina, Reggiana ed Entella sono invece coinvolte nella lotta salvezza. Per i gialloblù veneti il discorso è differente: il Chievo arriva da un buon pareggio per 1-1 ottenuto sabato sul campo della Salernitana, che ha confermato i clivensi tra le migliori squadre di questa edizione del campionato cadetto. Infatti il Chievo finora vanta un bottino di 36 punti in classifica con nove vittorie, altretanti pareggi e appena tre sconfitte: soprattutto, la formazione allenata da Alfredo Aglietti è in striscia positiva di risultati da ben dodici giornate e di conseguenza è ormai da mesi che non conosce più il significato della parola sconfitta. Questo fa del Chievo una eccellente pretendente alla promozione: oggi inoltre potrebbe sfruttare la partita casalinga contro la Reggiana, un turno sulla carta favorevole.

RISULTATI SERIE B, 22^ GIORNATA

Ore 19.00 Reggina Entella

Ore 21.00 Chievo Reggiana

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 43

Monza 39

Salernitana 37

Chievo, Cittadella 36

Spal, Venezia 35

Lecce, Pordenone 32

Frosinone 29

Pisa 28

Vicenza 25

Cremonese, Brescia 23

Reggina, Cosenza 22

Ascoli 21

Reggiana 18

Entella, Pescara 17



