Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score posticipi 6^ giornata

RISULTATI SERIE B: OGGI GRANDE SFIDA PARMA PISA!

Sarà una domenica molto interessante per quanto riguarda i risultati Serie B, perché oggi 26 settembre saranno in programma ben quattro posticipi della sesta giornata, di fatto quasi metà del turno dal momento che nei giorni scorsi abbiamo vissuto il primo turno infrasettimanale della Serie B 2021-2022. Nello specifico, oggi giocheranno tutte le squadre che erano state protagoniste mercoledì dei due posticipi proprio del turno infrasettimanale.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: il Cosenza vince il derby! Live score

Ad aprire la domenica dei risultati Serie B avremo dunque alle ore 14.00 Perugia Alessandria, che sarà seguita alle ore 16.15 da un intrigante Parma Pisa, sicuramente big-match di oggi. Ci sarà poi qualche ora di pausa prima di una serata decisamente all’insegna della Serie B, dal momento che gli ultimi due posticipi di questo turno della cadetteria saranno in contemporanea alle ore 20.30 e si tratterà per la precisione di Ternana Spal e Vicenza Cremonese, con cui si completerà anche la classifica di Serie B dopo questa giornata.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: Sorensen infiamma la Ternana!

RISULTATI SERIE B: PARMA IN CRISI?

La parola crisi a questo punto della stagione va usata naturalmente con molta cautela, ma in sede di presentazione dei risultati Serie B bisogna spendere qualche parola in più sul momento sicuramente difficile che sta vivendo il Parma, reduce da due sconfitte consecutive che hanno reso molto difficile l’inizio di stagione per una delle big più attese della categoria, a maggior ragione grazie alla presenza di una leggenda del calcio mondiale come Gigi Buffon.

Domenica scorsa era arrivata la sconfitta casalinga contro la Cremonese, poi il turno infrasettimanale ha peggiorato la situazione portando la sconfitta sul campo della Ternana, squadra che in precedenza aveva raccolto un solo punto in classifica. Per il Parma la situazione adesso non è esaltante. la partenza con due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate era stata senza dubbio buona, ma adesso bisogna invertire la tendenza al più presto. Il calendario non aiuta perché al Tardini arriva il lanciatissimo Pisa, ma fermare o meglio ancora battere la capolista potrebbe naturalmente essere la svolta.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: Pisa in fuga, crollo Crotone!

RISULTATI SERIE B, 6^ GIORNATA

Ore 14.00

Perugia Alessandria

Ore 16.15

Parma Pisa

Ore 20.30

Ternana Spal

Vicenza Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 15

Brescia 14

Ascoli 12

Benevento, Lecce 11

Frosinone, Reggina, Cosenza 10

Cremonese, Cittadella, Monza 9

Perugia 8

Spal, Parma 7

Ternana 4

Crotone, Como 3

Pordenone 1

Vicenza, Alessandria 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA