Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score delle partite che concludono il programma della 10^ giornata, in turno infrasettimanale.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: VITTORIE DI VENEZIA E DEL CATANZARO

Le uiltime partite di questo turno infrasettimanale del campionato si sono disputate questa sera, dove ci sono state due vittorie ed un pareggio. Il primo successo è stato quello di Venezia, che ha travolto 3-0 il Sudtirol. I marcatori di serata della squadra veneta sono stati Doumbia, Perez e Yeboah.

Mentre l’altro successo è arrivato in trasferta, visto che il Catanzaro ha sconfitto 1-3 il Mantova. Quest’ultimo era passato anche in vantaggio con Mancuso, mai calabresi hanno ribaltato con l’autogol di Majer e le reti di Cissé e Favasulli. Nell’altro match, invece, lo Spezia ed il Padova fanno 1-1 :reti di Lapadula e Lasagna (Agg.William Scuotto).

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IN CAMPO PER I POSTICIPI!

Abbiamo finalmente il calcio d’inizio delle tre partite che si giocano questa sera per i risultati Serie B: il turno infrasettimanale si conclude anche se, come detto, ci sarà poi da recuperare Juve Stabia Bari. Quello che sta succedendo alle Vespe, che attualmente sono in zona playoff, è la presunta gestione della società da parte della Camorra napoletana, con infiltrazioni in numerosi servizi legati alle attività sportive e nel tifo organizzato della squadra gialloblu, una vicenda sulla quale sta indagando la Procura di Napoli in sinergia con l’Antimafia nazionale, e che potrebbe essere soltanto agli inizi.

Resta ancora da capire cosa rischi realmente la Juve Stabia, intanto la squadra ha comunque giocato domenica (pareggiando 2-2 contro il Padova) ma non scenderà in campo questa sera in quella che sarebbe stata la sfida al Bari, la speranza naturalmente è che tutto si risolva per il meglio e a pagare non debbano essere i calciatori dell’attuale squadra. Intanto a noi non resta che accomodarci e lasciare che a parlare siano i protagonisti di questo mercoledì sera nuovamente dedicato al turno infrasettimanale, perché finalmente per i risultati Serie B si può cominciare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

LE ULTIME TRE PARTITE!

Sarebbero dovute essere quattro partite, invece per i risultati Serie B mercoledì 29 ottobre il turno infrasettimanale, che ricordiamo corrispondere alla 10^ giornata, si chiude con solo tre gare perché Juve Stabia Bari è stata rinviata a data da destinarsi, per le indagini in corso sulla società campana. Avremo dunque Mantova Catanzaro, Spezia Padova e Venezia Sudtirol che si giocano tutte alle ore 20:30, una serata piacevole in compagnia di un campionato cadetto la cui classifica sta inevitabilmente iniziando a prendere una sorta di definizione, anche se con continui salti di singole squadre, in avanti o all’indietro.

Prendiamo ad esempio il Venezia, che qualche settimana fa sembrava poter giocare il ruolo della guastafeste nella zona della promozione diretta: i lagunari nelle ultime quattro partite hanno ottenuto solo 5 punti, e così sono scivolati all’ottavo posto mettendo a rischio anche il loro posto nella griglia dei playoff.

Per contro, almeno in maniera marginale, il Catanzaro ha finalmente vinto la sua prima partita in questo torneo, rimane ancora pericolante ma se non altro oggi può dire di essere uscito dalla zona calda e di essere virtualmente salvo, ma naturalmente è ancora troppo presto per fare questi bilanci.

Quello che è certo è che anche stasera i risultati Serie B sono pronti a regalarci tante emozioni, noi non vediamo l’ora che si scenda in campo e intanto possiamo andare a presentare altri temi portanti che ci accompagnano alla conclusione del turno infrasettimanale, valido per la decima giornata.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: DUE SQUADRE IN BILICO

Per i risultati Serie B troviamo in campo questo mercoledì due squadre pericolanti in classifica, e che erano attese a un campionato del tutto diverso: lo Spezia se non altro ha festeggiato la sua prima vittoria, addirittura roboante perché si è trattato di un 4-0 sul campo dell’Avellino, ma il problema dei liguri è che in precedenza avevano ottenuto la miseria di 3 punti in otto giornate, dunque la squadra si trova ancora in zona retrocessione e non può che provare a confermarsi nel turno infrasettimanale, ospitando un Padova che domenica scorsa ha pareggiato in casa contro la Juve Stabia ed è appena sotto la zona playoff.

Il Mantova invece fa una fatica tremenda: persa anche la sfida diretta di Bari, i virgiliani sono rimasti da soli all’ultimo posto in classifica, hanno appena 5 punti e si presentano alla decima giornata con il peggior attacco del campionato, sono appena sei i gol realizzati da una squadra che sapeva di dover lottare per salvarsi senza passare dallo spareggio, ma che pensava e sperava di avere una situazione migliore alla fine di ottobre. Contro un Catanzaro che ha perso appena due volte, ha subito solo 9 gol e appunto ha trovato la prima vittoria nei risultati Serie B, il Mantova potrebbe affondare ancor più di adesso…

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 10^ GIORNATA

Ore 20:30 Mantova Catanzaro 1-3 (Risultato finale)

Ore 20:30 Spezia Padova 1-1 (Risultato finale)

Ore 20:30 Venezia Sudtirol 3-0 (Risultato finale)

