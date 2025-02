RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: TOCCA ALLO SPEZIA!

I risultati Serie B per le partite che vanno in scena domenica 23 febbraio non cambiano la loro programmazione in termini di calendario e orari: avremo le solite quattro partite a chiudere il turno, questa volta siamo in campo per la 27^ giornata e sappiamo che Brescia Sudtirol, Cosenza Palermo e Spezia Catanzaro si giocano alle ore 15:00 mentre Salernitana Frosinone andrà in scena alle ore 17:15. Questa volta la lotta per la promozione diretta si è frammentata: venerdì è toccato al Sassuolo, ieri era in campo il Pisa mentre oggi pomeriggio è la volta dello Spezia, terza forza di un a classifica che l’ha visto rallentare la marcia con due pareggi consecutivi.

Tuttavia, anche così i liguri sono riusciti a guadagnare punti sul Pisa, mantenendo vive le loro speranze: ricordiamo che lo Spezia può anche puntare a mettere almeno15 punti tra sé e la terza quarta così da prendersi la promozione diretta anche con la terza piazza della classifica, anche per questo motivo dunque battere l’insidiosissimo Catanzaro è importante perché, con i tre punti al Picco, i liguri si porterebbero a +14 sui calabresi. Vedremo allora se sarà così negli imminenti risultati Serie B per questa 27^ giornata, ma ci sono altri argomenti di cui parlare prima che le partite prendano il via.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: COSENZA CONDANNATO?

Ecco allora che un altro argomento che riguarda i risultati Serie B è quello della zona calda della classifica: la domanda è se il Cosenza, dopo aver incassato tre gol dalla Juve Stabia, sia realmente condannato alla retrocessione senza nemmeno riuscire a disputare il playout. Il quadro è abbastanza brutto per i lupi, che purtroppo scontano 4 punti di penalizzazione: parliamo infatti di una distanza che è di 7 lunghezze rispetto alla quota da raggiungere per giocare almeno lo spareggio, oggi tuttavia potrebbe arrivare qualche risultato utile perché si gioca la sfida diretta tra Salernitana e Frosinone, le altre due squadre che oggi sarebbero retrocesse, mentre il Sudtirol va a Brescia.

Gli altoatesini però hanno decisamente cambiato passo e hanno tutte le possibilità di vincere al Rigamonti, lo stesso Cosenza dovrà stare attento perché se la vede con un Palermo che sarà anche fuori dalla zona playoff ma ha pur sempre una rosa costruita per la Serie A e che si è ulteriormente rinforzata con il calciomercato invernale. Al San Vito servirà allora una grande prestazione per un grande colpo che consenta al Cosenza di continuare a sperare, tutte le risposte arriveranno tra poco con il quadro dei risultati Serie B per questa intrigante domenica.

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 27^ GIORNATA

Ore 15:00 Brescia Sudtirol

Ore 15:00 Cosenza Palermo

Ore 15:00 Spezia Catanzaro

Ore 17:15 Salernitana Frosinone

