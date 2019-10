Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score: programma fittissimo

Il secondo campionato nazionale torna protagonista e certo siamo impazienti di conoscere i risultati di Serie B che otterremo in questo sabato 26 ottobre, per la nona giornata. Anche oggi infatti i tre punti messi in palio faranno molta gola e inoltre il programma dei match ci riserverà degli scontri ben particolari. Pure però bisogna precisar che rispetto al solito, in questo sabato sono previsti un numero maggiore di incontri. Il motivo è presto detto: già il prossimo martedì la cadetteria sarà di nuovo sotto ai riflettori per il secondo turno infrasettimanale della stagione. I prossimi giorni saranno dunque a dir poco frenetici. Ma ora andiamo a vedere quali saranno i match, e quindi anche i risultati di Serie B che ci allieteranno in questa nona giornata. Oggi infatti il primo fischio d’inizio lo udiremo già alle ore 15,00 con la sfida al San Vito tra Cosenza e Juve Stabia: alla medesima ora avranno pure luogo Crotone-Venezia e il big match tra Pescara e Benevento. Da programma per i risultati di Serie B poi sempre alle ore 15.00 cominceranno le sfide Pordenone-Cittadella, Salernitana-Perugia e Spezia-Trapani: pure avrà inizio anche Trapani-Empoli. Ciliegina sulla torta sarà infine l’incontro tra Livorno e Pisa, previsto alle ore 18,00 tra le mura del Picchi.

RISULTATI SERIE B: LA CLASSIFICA

In attesa che i risultati di Serie B di questo sabato sconvolgano nuovamente la situazione, andiamo a vedere come è la situazione nel campionato cadetto alla vigilia di questa intensa 9^ giornata della stagione regolare. Ecco che dopo l’anticipo di venerdi tra Ascoli e Entella, è sempre il Benevento in vetta alla classifica del secondo campionato italiano, con ben 18 punti a bilancio ancora nessun KO a tabella. Gli stregoni però anche in questo turno dovranno fare ben attenzione ai primi rivali come Crotone ed Empoli, che pure sono tornati con un solo punto dal turno precedente. La concorrenza poi per la vetta è ben ampia, e i distacchi in questa parte della classifica sono minimi. Troviamo in concorrenza anche Salernitana, Perugia e Chievo, mentre siamo già più lontani con Ascoli, Venezia, Entella e Cittadella, che comunque registrano un ottimo piazzamento entro la top ten. Anche in questa nona giornata poi non mancano i club particolarmente affamati di punti dopo un avvio di stagione non positivo: ci riferiamo certo alle squadre che ancora stagnano nella zona rossa della classifica come Cosenza, Spezia, Juve Stabia, Trapani e Livorno (che hanno segnato appena una vittoria finora).

RISULTATI SERIE B

Ore 15:00 Cosenza-Chievo

Ore 15:00 Crotone-Venezia

Ore 15:00 Pescara-Benevento

Ore 15:00 Pordenone-Cittadella

Ore 15:00 Salernitana-Perugia

Ore 15:00 Spezia-Juve Stabia

Ore 15:00 Trapani-Empoli

Ore 18:00 Livorno-Pisa

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 18

Crotone, Empoli 15

Salernitana, Perugia 14

Chievo 13

Ascoli, Venezia, Entella, Cittadella 12

Pordenone, Cremonese 11

Pisa, Pescara 10

Frosinone 9

Cosenza, Spezia, Juve Stabia 7

Trapani 5

Livorno 4



