Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score, recuperi (martedì 27 aprile)

RISULTATI SERIE B: OGGI DUE RECUPERI

I risultati di Serie B ci fanno compagnia anche oggi, martedì 27 aprile: non si tratta però di un turno infrasettimanale ma di due recuperi, che sono Pescara Entella alle ore 14:00 e Empoli Chievo alle ore 16:00. Con queste due partite il quadro sarà finalmente completo: in attesa che il campionato cadetto riparta regolarmente, tutte le squadre avranno giocato 34 partite e dunque potremo analizzare la classifica a parità di rendimento sul numero di gare disputate.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: successi di Cittadella e Pordenone!

Ricordiamo infatti che proprio la quarantena forzata del Pescara ha portato la Lega B a una decisione drastica: le due giornate che sarebbero state in programma martedì scorso e sabato sono state posticipate, si tornerà in campo il primo maggio ma, se non altro, questa sosta è servita per recuperare. In campo abbiamo quattro formazioni che lottano per tre obiettivi diversi: possiamo dunque andare a vedere quello che il campo ci fornirà come risultati di Serie B e come classifica, detto che una di queste squadre (l’Empoli) è davvero vicina al suo grande traguardo.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: Venezia a valanga, è quarto!

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque nei risultati di Serie B di oggi vedremo un Empoli con la possibilità di allungare le sue mani sulla promozione diretta: in caso di vittoria la capolista si porterebbe a +9 sul terzo posto (occupato dalla Salernitana) e con 4 giornate da disputare sarebbe solo questione di stabilire la data del traguardo aritmetico. Marcia trionfale quella degli uomini di Alessio Dionisi che non perdono da 6 mesi; il Chievo invece è ottavo e deve blindare la sua qualificazione ai playoff, difendendosi soprattutto dagli assalti della rinata Reggiane e dovendo ringraziare il Brescia che, dopo un’ottima rimonta, sembra aver finito la benzina. Pescara ed Entella giocano invece per la salvezza: tuttavia, sei i liguri hanno già un piede e mezzo in Serie C, il Delfino con gli ultimi risultati ha quantomeno avvicinato la possibilità di centrare il playout e giocarsela nuovamente lì, niente da fare invece per la salvezza diretta visto che il Frosinone è lontano 12 punti, dunque servirebbe un mezzo miracolo per archiviare anche questo obiettivo.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: Monza e Lecce finiscono ko!

RISULTATI SERIE B: I RECUPERI

Ore 14:00 Pescara Entella

Ore 16:00 Empoli Chievo

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 66

Lecce 61

Salernitana 60

Monza 55

Venezia 53

Cittadella, Spal 50

Chievo 48

Reggina 47

Brescia 44

Cremonese, Pisa 43

Vicenza 41

Pordenone, Frosinone 40

Ascoli 37

Cosenza 32

Reggiana 31

Pescara 28

Entella 22



© RIPRODUZIONE RISERVATA