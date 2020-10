Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol livescore delle partite della 5^giornata

RISULTATI SERIE B: I DUE POSTICIPI!

I risultati di Serie B ci portano ad avere la classifica definitiva dopo la 5^giornata oggi, 25 ottobre 2020, quando si giocheranno i due posticipi. Alle ore 15.00 sarà il momento di calcare il prato dello Stadio San Vito di Cosenza, dove i lupi ospiteranno il Lecce. I rossoblù sono in questo momento decimi in classifica con 4 punti, al momento sono una delle poche squadre ancora imbattute della cadetteria ma sono riusciti solo a pareggiare. Il segno X è uscito quattro volte di fila nelle gare contro Entella, Spal, Cittadella e Reggina. Dall’altra parte invece c’è un Lecce ottavo a 5 punti. I salentini hanno iniziato la stagione con un pareggio 0-0 in casa col Pordenone, ma nel secondo turno la vittoria 0-2 ad Ascoli sembrava dare grande consapevolezza dei propri mezzi. Le cose poi non sono andate come ci si aspettava con la sconfitta 3-0 al Rigamonti contro il Brescia e il pareggio 2-2 contro la Cremonese tra le mura amiche del Via del Mare.

Alle ore 21.00 invece allo stadio Giovanni Zini la Cremonese ospiterà il Brescia. I grigioarancio non sono reduci da un grande inizio di campionato, con appena 3 punti nelle prime 4 gare di questa stagione. L’incipit era stato disastroso con il brutto ko interno per 0-2 contro il Cittadella, dopo le cose sono leggermente migliorate ma senza guizzi come si sperava. Sono arrivati infatti 3 pareggi di fila. In trasferta sono arrivati l’1-1 contro il Pisa e il 2-2 con il Lecce, in mezzo c’è lo 0-0 casalingo contro il Venezia. Dall’altra parte invece il Brescia ha fatto leggermente meglio e con un punto in più in classifica è undicesimo. Le rondinelle hanno aperto la stagione con un 1-1 interno contro l’Ascoli. Al secondo turno anche loro hanno pagato dazio al Cittadella perdendo 3-0 al Tombolato. La vittoria 3-0 contro il Lecce sembrava ridare buone speranze, ma nell’ultimo turno la squadra è caduta 1-0 a Verona contro il Chievo.

RISULTATI SERIE B, 5^ GIORNATA

Ore 15.00 Cosenza Lecce

Ore 21.00 Cremonese Brescia

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 13 Salernitana 11 Frosinone, Cittadella, Chievo 10 Venezia, Reggina 7 Spal 6 Lecce 5 Reggiana, Cosenza, Brescia, Pordenone, Ascoli 4 Monza, Cremonese, Entella, Pisa 3 Vicenza 2 Pescara 1

