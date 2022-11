Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol loive score delle partite (12^ giornata)

RISULTATI SERIE B: SPICCA BENEVENTO BARI!

Tornano a farci compagnia i risultati di Serie B: con il campionato cadetto siamo arrivati alla 12^ giornata, dunque mancano ancora otto turni (compreso questo) per chiudere il girone di andata e la situazione è ancora in via di definizione. Le partite cui assisteremo sabato 5 novembre sono otto: sei di queste si giocheranno alle ore 14:00, consueta fascia oraria nel primo pomeriggio per questo torneo, mentre alle ore 16:15 avremo altre due gare che nello specifico sono Frosinone Perugia e Palermo Parma, entrambe importanti anche se riguardano zone diverse di una classifica che sta anche stupendo.

Risultati Serie B, classifica/ Il Genoa pareggia, Frosinone solitario in vetta!

Attualmente al comando troviamo proprio i ciociari: il Frosinone si è spinto al primo posto grazie alla vittoria di Cosenza, il Genoa si è staccato non riuscendo a replicare (pareggio interno contro il Brescia) e allora una volta di più è cambiata la capolista, mentre infuria la battaglia per i playoff dai quali al momento rimarrebbe fuori il Cagliari (oltre alla Spal), in coda il Perugia resta mestamente il fanalino di coda senza trovare una via di uscita, ma attenzione alla crisi del Venezia che si presenta con un nuovo allenatore. Aspettando che per i risultati di Serie B si giochi, facciamo una rapida valutazione su quelli che possono essere i temi principali nella 12^ giornata.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Poker del Pisa, Palermo e Cittadella si annullano!

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Frosinone primo in classifica. Genoa che a oggi sarebbe promosso insieme ai ciociari: questo al momento ci dicono i risultati di Serie B, ma in testa come sempre c’è il solito balletto tra varie squadre perché la Ternana, dopo aver assaporato l’aria di primato, si è un po’ seduta anche se nell’ultimo turno ha comunque raccolto un buon pareggio a Bari, e comunque per le fere il terzo posto è assolutamente straordinario rispetto a quelle che erano le premesse. Attenzione al terzetto in quarta posizione, tra cui troviamo lo stesso Bari: qui la Reggina di Pippo Inzaghi sta più o meno confermando il suo passo anche se con qualche battuta d’arresto di troppo.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: Genoa e Frosinone coppia al primo posto!

Soprattutto sta risalendo fortissimo un Parma che come organico ha nulla da invidiare alle avversarie, ma che arriva da una stagione funesta. In ripresa anche l’Ascoli, che oggi confermerebbe la sua partecipazione ai playoff; tra chi è in ritardo abbiamo già citato il Cagliari e un Venezia che sarebbe clamorosamente retrocesso per il secondo anno consecutivo, qualche segnale di riscatto lo hanno dato Cittadella e Palermo perché entrambe arrivano da un 2-0 esterno con il quale hanno ripreso la loro marcia verso la post season. Tra poco per i risultati di Serie B saremo di nuovo in campo, non resta che scoprire quello che succederà…

RISULTATI SERIE B: 12^ GIORNATA

ore 14:00 Benevento Bari

ore 14:00 Brescia Ascoli

ore 14:00 Cittadella Modena

ore 14:00 Pisa Cosenza

ore 14:00 Sudtirol Cagliari

ore 14:00 Ternana Spal

ore 16:14 Frosinone Perugia

ore 16:15 Palermo Parma

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 24

Genoa 22

Ternana 20

Reggina, Bari, Parma 19

Ascoli, Brescia, Sudtirol 18

Cagliari 15

Spal, Cittadella 14

Modena, Palermo 12

Pisa, Cosenza 11

Benevento 10

Venezia, Como 9

Perugia 7











© RIPRODUZIONE RISERVATA