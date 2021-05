Risultati Serie B/ Diretta gol live score del turno preliminare playoff

RISULTATI SERIE B, PLAY OFF: SI INIZIA CON CITTADELLA BRESCIA POI IL DERBY VENETO!

I risultati Serie B tornano protagonisti già oggi, giovedì 13 maggio 2021, appena tre giorni dopo la fine del campionato regolare che ha stabilito, fra gli altri verdetti, naturalmente anche la composizione della griglia playoff in base alla classifica di Serie B finale. Dunque le sei squadre che lotteranno per l’ultima promozione ancora in palio, dopo quelle già conquistate da Empoli e Salernitana, saranno Monza, Lecce, Venezia, Cittadella, Brescia e Chievo. L’avventura comincerà oggi con le due partite del turno preliminare dei playoff di Serie B, di cui allora andiamo subito a ricordare il regolamento: da questo turno preliminare sono esantate Monza e Lecce, in quanto rispettivamente terza e quarta, mentre la quinta sfida l’ottava e la sesta se la vedrà con la settima.

Si tratta di partite secche in casa della squadra meglio classificata (dunque la quinta e la sesta): in caso di parità al 90′ minuto si disputano i tempi supplementari, ma se al 120′ il risultato sarà ancora fermo sul pareggio si qualificherà per il turno successivo la squadra meglio classificata, cioè quella che gioca in casa.

RISULTATI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

In base a quanto abbiamo detto fino a questo momento, si può facilmente comporre il quadro delle partite che oggi ci daranno i risultati Serie B per il turno preliminare dei playoff. Si tratterà infatti di Cittadella Brescia, in programma alle ore 18.00 allo stadio Piercesare Tombolato della città veneta fra i padroni di casa sesti e le Rondinelle lombarde che hanno invece chiuso il campionato al settimo posto, e poi del derby veneto Venezia Chievo, che si giocherà invece alle ore 21.00 presso lo stadio Pier Luigi Penzo, dal momento che il Venezia ha chiuso la stagione regolare al quinto posto mentre il Chievo è stato ottavo.

Possiamo dunque notare che tre squadre delle quattro protagoniste oggi sono venete e ad esse si aggiunge il Brescia, dunque vi sono distanze ridotte in questa sorta di “Torneo Lombardo-Veneto” che sarà il turno preliminare dei playoff, naturalmente con il fascino dell’eliminazione diretta che rende tutto più interessante e non è detto che favorisca la squadra di casa, perché chi gioca in trasferta sa che deve dare il tutto per tutto per vincere, unico risultato utile per Brescia e Chievo.

RISULTATI SERIE B, TURNO PRELIMINARE PLAY OFF

Ore 18.00 Cittadella Brescia

Ore 21.00 Venezia Chievo

