Risultati Serie B/ Diretta gol live score e classifica aggiornata (1^ giornata)

Dopo un sabato ricchissimo per i risultati della Serie B, ecco che il campionato cadetto torna in campo anche oggi domenica 25 agosto 2019, per completare il programma del primo turno e quindi darci anche una prima impressione nella classifica generale del secondo campionato italiano. Come da tradizione quindi la Serie B sarà in campo anche oggi e pure domani: già per il turno di esordio infatti è previsto un match per li lunedì sera, con fischio d’inizio previsto già per le ore 21.00. Il Monday Night che ci terrà compagnia domani vedrà la debuttante nel secondo campionato italiano Pordenone, padrone di casa contro il Frosinone, club retrocesso dalla Serie A. Ma prima di guardare al big match del lunedì sera, andiamo a vedere quali saranno i match e quindi i risultati di Serie B che ci allieteranno in questa domenica 25 agosto 2019.

RISULTATI SERIE B: I MATCH DI DOMENICA

Ecco quindi che da programma saranno solo due gli incontri e quindi i risultati della Serie B che otterremo oggi in questa prima domenica di grande calcio dopo la lunga sosta estiva. Tenendo in mente in calendario, ecco che il primo fischio d’inizio quindi lo udiremo alle ore 18.00 al Castellani, con la sfida tra Empoli e Juve Stabia, uno dei match certo più attesi nella prima giornata di Cadetteria. Capiamo subito il perchè: gli azzurri infatti sono stati appena retrocessi dalla Serie A e giocheranno in casa contro le vespe, appena promosse dalla Lega pro, al termine di una stagione davvero dominata. Secondo e ultimo incontro atteso per questa domenica sarà invece alle ore 21.00 tra Perugia e Chievo, previsto tra le mura del Curi, dall’esito imprevedibile. Se infatti i clivensi sono di ritorno dal primo campionato italiano, è anche vero che i ragazzi di Massimo Oddo sono di ritorno da un’estate importante e pure hanno esordito con successo in stagione, in Coppa Italia.

RISULTATI SERIE B

Ore 18:00 Empoli-Juve Stabia

Ore 21:00 Perugia-Chievo

CLASSIFICA

Spezia, Ascoli, Salernitana, Cremonese, Entella 3

Benevento, Cosenza, Crotone, Pisa 1

Venezia, Livorno, Pescara, Trapani, Cittadella 0



