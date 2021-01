Risultati Serie B live 17^ giornata/ Diretta gol e classifica, oggi 4 gennaio 2021

RISULTATI SERIE B LIVE 17^ GIORNATA

Tornano sotto ai riflettori i risultati della Serie B: con oggi lunedì 4 gennaio infatti la cadetteria torna in campo per la 17^ giornata del campionato regolare e il primo turno dell’anno nuovo e siamo ovviamente impazienti di rivedere i nostri beniamini ancora protagonisti. Dopo tutto ci eravamo lasciati con il 2020 con un turno veramente esplosivo, dove pure erano occorsi parecchi movimenti nelle zone più calde della classifica: altre novità però sicuramente ci attenderanno oggi, considerato poi che il calendari sarà fittissimo. Per la 17^ giornata di Serie B infatti saranno in campo in una sola giornata tutti i 20 club: nessun anticipo o posticipo è stato previsto.

Esaminando dunque il calendario ufficiale, va ricordato che oggi il primo scontro sarà alla ore 15.00 al San Vito tra Cosenza e Empoli: alla stessa ora ma al Penzo si accenderà invece Venezia-Pisa. Solo alle ore 16.00 sarà la volta del via del match Lecce-Monza, mentre alle ore 17.00 avrà inizio l’incontro tra Ascoli e Reggina, chiaramente tra le mura del Picco.

Alle ore 18.00 ci faranno compagnia per la Serie B invece ben cinque sfide e dunque Cremonese-Chievo, Frosinone-Spal, Reggiana-Pescara, Salernitana-Pordenone e infine Entella-cittadella: a chiudere il quadro alle ore 21.00 al Rigamonti, la partita tra Brescia e Vicenza.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima, siamo particolarmente impazienti di dare la parola al campo per vedere come i risultati della Serie B modificheranno anche la classifica del campionato. Che già proprio nell’ultimo turno del 2020 aveva subito non poche novità. Ricordiamo infatti molto bene il successo eccezionale del Monza (con debutto e gol di Balotelli) sulla Salernitana, verdetto che aveva bloccato i granata in fuga in vetta alla graduatoria e li aveva visti fermarsi a quota 31 punti, gli stessi dell’Empoli (che era stato invece fermato dall’Ascoli).

Pure ricordiamo bene la buona scalata dei brianzoli al terzo gradino del podio come anche gli stop di Cittadella e Spal, che hanno lasciato il passo a rivali più in forma, e che dunque hanno perso terreno rispetto alla vetta. Non abbiamo poi sottovalutato i buoni risultati ottenuti in coda di Ascoli e Entella: i due club, pur ancora fanalini di coda della graduatoria di campionato, saranno gli osservati speciali oggi in questo lunedì dedicato ai risultati della Serie B. Chissà infatti che questi continuino la striscia positiva appena inaugurata e possano finalmente lasciare i gradini più pericolosi della classifica. Lo scopriremo solo dando la parola al campo.

RISULTATI SERIE B

Ore 15:00 Cosenza-Empoli

Ore 15:00 Venezia-Pisa

Ore 16:00 Lecce-Monza

Ore 17:00 Ascoli-Reggina

Ore 18:00 Cremonese-Chievo

Ore 18:00 Entella-Cittadella

Ore 18:00 Frosinone-Spal

Ore 18:00 Reggiana-Pescara

Ore 18:00 Salernitana-Pordenone

Ore 21:00 Brescia- Vicenza

CLASSIFICA SERIE B

Empoli, Salernitana 31

Monza 29

Cittadella* 27

Spal 26

Frosinone*, Lecce 25

Venezia 24

Chievo*, Pordenone, Brescia 21

Pisa* 19

Reggina 17

Vicenza* 16

Cremonese, Reggiana, Cosenza 15

Pescara 13

Entella 11

Ascoli 10

* una partita in meno

** due partite in meno



