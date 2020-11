Risultati Serie B live 7^ giornata/ Diretta gol dei match (7 novembre)

RISULTATI SERIE B: OGGI IN CAMPO PER LA SETTIMA GIORNATA!

Sono riflettori puntati oggi, sabato 7 novembre 2020, sui risultati della Serie B: dopo dunque il gustoso anticipo tra Spal e Salernitana che si è disputato solo ieri, ecco che il campionato cadetto torna protagonista, con parecchi incontri in programma per la settima giornata. Come solitamente accade è di sabato che si concentra il maggior numero di incontri per il secondo campionato italiano: e questo 7 novembre non ci deluderà con le sue ben sei sfide messe a calendario. Vediamole allora subito. Oggi per la settima giornata di Serie B si cominciare alle ore 14.00 quando al San Vito si accenderà la sfida tra Cosenza e Brescia: alla stessa ora sarà fischio d’inizio anche per Cremonese-Vicenza e Monza-Frosinone. Sempre alle ore 14.00 avranno inizio anche gli incontri Pisa-Ascoli e Pordenone-Chievo. A conclusione di questo mercoledì dedicato ai risultati della Serie B ecco anche l’incontro tra Empoli e Reggina, previsto al Castellani alle ore 16.00.

RISULTATI SERIE B: LA CLASSIFICA

In attesa di dare la parola al campo per questo bellissimo sabato pomeriggio tutto dedicato ai risultati della Serie B, ci parte pure opportuno cominciare a dare un occhio anche alla classifica del campionato cadetto , tenuto pur conto che alla vigilia della 7^ giornata questa ci appaia ancora ben stretta. Basti pensare che al momento sono tre i club a dividersi la vetta della classifica: Empoli, Chievo e Frosinone infatti hanno messo finora da parte 13 punti a testa e sperano nella giornata odierna di emergere in maniera netta. Distanti, ma solo tre lunghezze pure Cittadella e Venezia: i due club veneti rimangono davvero in lizza per la prima posizione della graduatoria, potendo poi oggi approfittare di scontri che paio alla loro portata. E se in vetta dunque i distacchi sono minimi anche in fondo alla graduatoria la situazione non è più chiara. Certo rimane sempre fanalino di coda il Pescara di Mister Oddo, visto l’unico punticino finora messo a tabella: pure sera i delfini sono già Vicenza e Cremonese a registrare gli stessi tre punti e a desiderare di scappare al piò presto dalla zona rossa. Pure sopra con solo un punto in più troviamo anche Pisa, Ascoli, Entella e Reggiana. Speriamo che i risultati di Serie B di quest’oggi ci aiutino a fare chiarezza.

RISULTATI SERIE B

Ore 14:00 Cosenza-Brescia

Ore 14:00 Cremonese-L.R. Vicenza

Ore 14:00 Monza-Frosinone

Ore 14:00 Pisa-Ascoli

Ore 14:00 Pordenone-Chievo

Ore 16:00 Empoli-Reggina

CLASSIFICA SERIE B

Empoli, Chievo, Frosinone 13

Spal 12

Salernitana 11

Cittadella, Venezia 10

Lecce 9

Reggina, Pordenone 7

Monza 6

Brescia, Cosenza 5

Reggiana, Entella, Ascoli, Pisa 4

Vicenza, Cremonese 3

Pescara 1



