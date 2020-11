Risultati Serie B live 7^ giornata/ Diretta gol delle partite (domenica 8 novembre)

RISULTATI SERIE B: OGGI TOCCA AL LECCE!

I risultati di Serie B che vivremo domenica 8 novembre sono quelli legati ai posticipi della settima giornata, e questa volta avremo tre partite perché irrompe la sosta per le nazionali, dunque il turno si chiuderà oggi senza un Monday Night. Possiamo allora notare che il programma si aprirà alle ore 15:00 con Pescara Cittadella, alle ore 17:00 avremo la gara “intrusa” e cioè inserita in una fascia oraria solitamente non contemplata. Reggiana Venezia ci accompagnerà idealmente verso il posticipo delle ore 21:00, che sarà Entella Lecce. Siamo solo all’inizio della stagione, ma i temi di interesse ci sono tutti; tuffiamoci allora nella grande atmosfera dei risultati di Serie B per scoprire anche come cambierà la classifica dopo queste partite, naturalmente la sosta servirà anche per tracciare un altro bilancio sulle ambizioni delle squadre e in che modo le stanno rispettando.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: LA SITUAZIONE

Se parliamo dei risultati di Serie B legati alle partite di oggi, e facendo un riferimento alla classifica, il quadro è abbastanza chiaro per il Pescara: gli adriatici si trovano sul fondo dello schieramento con un solo punto e rischiano seriamente di retrocedere come era quasi accaduto nell’ultimo campionato, prima del playout vinto ai rigori contro il Perugia. La squadra ha bisogno di ritrovare ritmo ma non sarà semplice nemmeno oggi, perché il Cittadella è rimasto scottato dal ko interno contro il Monza e si vuole rilanciare immediatamente, sapendo di non dover perdere troppo terreno per inseguire la promozione, che resta l’obiettivo finale. Avremo poi un Lecce in lenta ripresa, che ha vinto meno della metà delle partite ma ha quasi sempre recuperato punti utili; il Venezia è reduce dal colpo contro l’Empoli e si è portato in alta classifica sperando di archiviare subito il discorso salvezza e poi lottare per i playoff, vuole farlo anche l’Entella che però al momento è in ritardo. Infine la Reggiana, neopromossa di lusso per storia e tradizione: gli emiliani non hanno giocato settimana scorsa e devono già recuperare due partite, pertanto al momento è difficile valutare una situazione di classifica che comunque li vede ancora ampiamente nella parte destra.

RISULTATI SERIE B: 7^ GIORNATA

Ore 15:00 Pescara Cittadella

Ore 17:00 Reggiana Venezia

Ore 21:00 Entella Lecce

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 16

Chievo 14

Frosinone 13

Spal 12

Salernitana 11

Cittadella, Venezia 10

Lecce, Monza 9

Pordenone, Brescia 8

Reggina 7

Vicenza 6

Cosenza 5

Reggiana, Entella, Ascoli, Pisa 4

Cremonese 3

Pescara 1



© RIPRODUZIONE RISERVATA