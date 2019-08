Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live (1^ giornata, anticipi)

Oggi scopriremo i primi tre risultati Serie C del nuovo campionato 2019-2020. L’estate ha portato buone notizie: un anno fa di questi tempi regnava il caos nella terza serie del calcio italiano, oggi invece tutto è ben definito e si può cominciare in modo regolare, per di più con l’organico completo di 60 squadre divise in tre gironi con 20 formazioni ciascuno. Alcuni ripescati sono stati comunque necessari, a causa della riammissione del Venezia nella cadetteria e delle mancate iscrizioni di Albissola, Arzachena, Lucchese, Siracusa e Foggia. Di conseguenza sono state riammesse in Serie C tutte le quattro retrocesse della scorsa stagione (Bisceglie, Fano, Paganese e Virtus Verona) e sono stati ripescati dalla Serie D Modena e Reggio Audace. Tutto questo però si è svolto nei tempi previsti in estate e già il 25 luglio è stato di conseguenza sorteggiato il calendario, che a partire da oggi ci proporrà le partite della prima giornata in tutti e tre i gironi.

RISULTATI SERIE C: I TRE ANTICIPI

Vediamo dunque quali saranno le partite che oggi ci daranno i primi risultati Serie C del nuovo campionato. L’orario d’inizio è fissato alle ore 20.45 e avremo un anticipo per ogni gruppo: Pontedera Carrarese nel girone A, Reggio Audace FeralpiSalò nel girone B e Rieti Ternana nel girone C. Una importante novità della Serie C 2019-2020 sarà infatti la nuova distribuzione delle partite nel corso del weekend: il sabato viene notevolmente alleggerito e proporrà solamente tre partite, un anticipo in ogni girone. Quasi tutti gli incontri si disputeranno dunque alla domenica, in linea di massima nelle due fasce orarie delle ore 15.00 e delle ore 17.30, infine ogni settimana ci sarà un posticipo il lunedì sera alle ore 20.45. Dovremo dunque aspettare la prima serata oggi per seguire le prime partite del nuovo campionato di Serie C: ancora qualche ora di pazienza per tifosi e appassionati…

RISULTATI SERIE C, 1^ GIORNATA (OGGI)

Ore 20.45

GIRONE A: Pontedera Carrarese

GIRONE B: Reggio Audace FeralpiSalò

GIRONE C: Rieti Ternana



