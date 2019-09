Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score 5^ giornata

Oggi sabato 21 settembre scopriremo i primi risultati Serie C della quinta giornata del nuovo campionato 2019-2020, ormai entrato pienamente a regime anche perché per fortuna quest’anno tutto è stato ben definito fin dall’estate e il campionato è cominciato in modo regolare, per di più con l’organico completo di 60 squadre divise in tre gironi con 20 formazioni ciascuno. Tutto si è svolto nei tempi previsti in estate e già il 25 luglio è stato di conseguenza sorteggiato il calendario, con i tre consueti gironi che hanno ampiamente preso il via. Consolidato dunque anche il format della Serie C, che è tornata a dare priorità assoluta alla domenica, lasciando al sabato appena un anticipo per ogni girone: in vista del turno infrasettimanale oggi però avremo un programma decisamente più fitto rispetto ai sabati precedenti.

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Vediamo dunque quali saranno le partite che oggi ci daranno i primi risultati Serie C della quinta giornata del terzo campionato italiano. Nel girone A sono in programma alle ore 15.00 Pro Vercelli Gozzano e alle ore 20.45 Pistoiese Como; calendario decisamente fitto per il girone B, nel quale potremo vivere già oggi alle ore 15.00 Arzignano Sudtirol, alle ore 17.30 Carpi Rimini, alle ore 18.30 Ravenna Imolese, infine alle ore 20.45 Cesena Piacenza e Modena FeralpiSalò. Solamente il girone C manterrà lo schema con un solo anticipo al sabato, si tratterà in questo caso di Rende Teramo, partita fissata per le ore 16.00. In nessuno dei tre gironi comunque scenderanno in campo le prime della classifica, dunque naturalmente solo domani si potrà fare un quadro completo della situazione.

RISULTATI SERIE C, 5^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15.00

Pro Vercelli Gozzano

Ore 20.45

Pistoiese Como

CLASSIFICA

GIRONE A

Monza 12

Renate 9

Alessandria 8

Novara, Pianese, Carrarese, Pontedera 7

Como, Siena, Pro Vercelli, Olbia 6

AlbinoLeffe 5

Arezzo, Pistoiese 4

Pro Patria, Gozzano, Lecco 3

Pergolettese 2

Juventus U23, Giana Erminio 1

GIRONE B

Ore 15.00

Arzignano Sudtirol

Ore 17.30

Carpi Rimini

Ore 18.30

Ravenna Imolese

Ore 20.45

Cesena Piacenza

Modena FeralpiSalò

CLASSIFICA

Padova, Reggio Audace 10

Carpi, Vicenza 8

Piacenza, Sambenedettese, FeralpiSalò 7

Vis Pesaro, Cesena, Fermana 6

Rimini 5

Ravenna, Modena, Triestina, Sudtirol 4

Arzignano, Gubbio 3

Imolese, Fano 2

Virtus Verona 1

GIRONE C

Ore 16.00

Rende Teramo

CLASSIFICA

Catanzaro 10

Potenza, Catania, Ternana, Avellino 9

Reggina 8

Casertana, Picerno, Bari 7

Viterbese, Monopoli 6

Paganese 5

Vibonese, Bisceglie 4

Teramo, Virtus Francavilla 3

Cavese 2

Sicula Leonzio 1

Rende, Rieti 0



