Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live gironi A, B, C (8^ giornata)

Si apre un’altra entusiasmante giornata dedicata ai risultati di Serie C: siamo nell’ottavo turno, che come sempre prende il via con gli anticipi del sabato. Il 5 ottobre dunque sono coinvolti i tre gruppi, e le partite cui assisteremo sono quattro: tutte in programma alle ore 20:45 come da consuetudine di questa stagione. Il calendario del girone A prevede due gare come anticipi, e si tratta di Como Giana Erminio e Novara Pro Vercelli; per il girone B si gioca Vis Pesaro Fermana, mentre il girone C avrà come apertura di ottava giornata Teramo Rieti. Come sempre la domenica ci fornirà la maggior parte del quadro, e sarà lì che potremo vedere in maniera concreta come cambierà la classifica di ciascun girone; tuttavia già adesso possiamo fare una valutazione su quello che ci aspetta nei risultati di Serie C per le partite del sabato.

RISULTATI SERIE C: GLI ANTICIPI

Analizzando meglio i risultati di Serie C per le partite del sabato, scopriamo che il Como non sa più vincere: due vittorie per aprire il girone ma adesso una crisi che senza essere senza fine, anche se la classifica non è pessima e la zona playoff è confermata. Occasione d’oro da sfruttare quella contro una Giana Erminio che rischia di staccarsi subito e rimanere ultima con margine importante; il derby del Silvio Piola sarà un interessante test circa il valore dei padroni di casa che puntano la vetta, mentre i bianchi sono in ritardo. Nel girone B invece il derby marchigiano mette di fronte due squadre che sono più o meno nella parte medio-bassa della classifica, con gli stessi punti (7) e un bilancio che negli ultimi turni è stato deficitario; il girone C oppone due squadre come Teramo e Rieti che devono fare i conti con la corsa alla salvezza, in particolar modo i laziali che sono partiti davvero male e hanno bisogno di rilanciarsi.

RISULTATI SERIE C, 8^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:45 Como Giana Erminio

Ore 20:45 Novara Pro Vercelli

CLASSIFICA

Monza 18

Alessandria 17

Renate, Novara 14

Pontedera, Carrarese 12

Siena 10

Pro Patria, AlbinoLeffe, Como 9

Pro Vercelli, Pianese, Arezzo 8

Olbia, Pistoiese, Gozzano 7

Juventus U23, Lecco 6

Pergolettese 4

Giana Erminio 2

GIRONE B

Ore 20:45 Vis Pesaro Fermana

CLASSIFICA

Padova 19

Reggio Audace, Vicenza 15

Piacenza 14

Sudtirol 13

Sambenedettese 12

Carpi 11

Cesena, Triestina 10

Modena, Feralpisalò 9

Virtus Verona, Vis Pesaro, Ravenna, Fermana 7

Rimini, Fano 6

Gubbio 5

ArzignanoChiampo 4

Imolese 2

GIRONE C

Ore 20:45 Teramo Rieti

CLASSIFICA

Ternana 16

Reggina 15

Potenza 14

Catanzaro, Monopoli 13

Casertana, Catania 12

Viterbese, Paganese, Bari 11

Virtus Francavilla, Avellino 9

Vibonese, Cavese, Picerno, Bisceglie 8

Teramo, Sicula Leonzio 5

Rieti, Rende 1



