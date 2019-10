Risultati Serie C, Classifica/ Diretta gol live, gironi: gli anticipi del 9^ turno

Dopo le emozioni vissute solo pochi giorni fa per la Coppa Italia di lega, ecco che il terzo campionato torna in campo anche in questo sabato 12 ottobre 2019, dove ci attendono i primi risultati della Serie C per una bollente nona giornata di campionato. Di fatto la terza serie del calcio italiano sarà poi la unica protagonista in questo fine settimana del 12 e 13 ottobre: con la sosta delle nazionali infatti si sono fermati i club della Serie A come del campionato cadetto e pure della primavera. Saranno solo i dilettanti e la lega pro quindi ad allietarci in questo weekend, sia pure con un programma appena ristretto, almeno per questo sabato. Di fatto saranno ben poche le partite, e dunque i risultati di Serie C che sono stati messi in programma per questa sera. Mossa necessaria visto che in settimana molti club sono stati impegnati con la Coppa Italia e pur abbiamo assistito al recupero della sfida tra Teramo e Sicula Leonzio, valida per il girone C.

RISULTATI SERIE C: I MATCH DI OGGI

Come ricordato prima, per questo sabato dedicato ai risultati della Serie C, saranno ben pochi i match messi in programma per i gironi A, B e C in cui è dedicato il terzo campionato italiano. Anzi complice il doppio turno infrasettimanale, il calendario è ancora più ristretto: di fatto avremo appena due incontri per questo sabato di anticipi, mentre il resto dei 30 incontri previsti per la ottava giornata, saranno quindi disputati tutti domenica (con una sola eccezionale per il posticipo del lunedì sera). Il primo fischio d’inizio dunque è stato messo in programma per le ore 20,45 quando all’Euganeo, per il girone B verrà disputata la sfida tra Padova e Ravenna. Sempre alle ore 20,45 ma al Granillo si giocherà la partita per la Serie C girone C tra Reggina e Catanzaro. Saranno dunque solo questi due incontri a farci compagnia oggi, ma di certo lo spettacolo sarà assicurato.

RISULTATI SERIE C

GIRONE B

Ore 20,45 Padova-Ravenna

CLASSIFICA

Padova 22

Vicenza 18

Reggio Audace, Sudtirol 16

Sambenedettese 15

Carpi, Piacenza 14

Cesena, Triestina, Ravenna, V Verona 10

Fano, Modena, Feralpisalò 9

V Pesaro, Fermana 8

Rimini, Gubbio 6

ArzignanoChiampo 4

Imolese 2

GIRONE C

Ore 20,45 Reggina-Catanzaro

CLASSIFICA

Ternana 19

Potenza 17

Reggina, Catanzaro, Monopoli 16

Bari 14

Paganese, Casertana, Catania 12

Viterbese, Vibonese 11

Avellino 10

Picerno, Bisceglie, V Francavilla 9

Cavese 8

Teramo 6

Sicula Leonzio 5

Rieti, Rende 2



© RIPRODUZIONE RISERVATA