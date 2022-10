Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score 10^ giornata girone C

RISULTATI SERIE C, LE PARTITE DI OGGI

I risultati Serie C tornano protagonisti già oggi, sabato 22 ottobre 2022: sono passati pochissimi giorni dal turno infrasettimanale che ci ha tenuto compagnia da martedì pomeriggio a giovedì sera, ma adesso naturalmente è già tempo di pensare alla decima giornata della Serie C 2021-2022, che sarà appunto il turno in programma nel weekend, a cominciare dal girone C che ha giocato martedì.

Andiamo allora ad elencare le otto partite del girone C che ci daranno nelle prossime ore i risultati Serie C per aprire il quadro della decima giornata e daranno altri sviluppi circa la classifica del gruppo più meridionale del campionato: alle ore 14.30 avremo Foggia Fidelis Andria, Messina Latina, Pescara Audace Cerignola e Picerno Viterbese, mentre saranno in programma alle ore 17.30 Catanzaro Juve Stabia, Giugliano Gelbison, Taranto Potenza e Virtus Francavilla Avellino.

RISULTATI SERIE C, LA SITUAZIONE NEL GIRONE C

Ricordiamo che per completare i risultati Serie C del girone C poi mancheranno ancora ben due posticipi, cioè Turris Crotone che è slittata alla domenica e Monterosi Tuscia Monopoli, che sarà invece in programma lunedì. In ogni caso, possiamo fare qualche osservazione sulla classifica, che ad esempio ci ricorda come il girone C sia quello con valori già maggiormente delineati e distacchi più netti, con 21 punti fra la prima e l’ultima.

Il Catanzaro si gode la vetta solitaria, che è rimasta tale anche martedì grazie al prezioso successo esterno sul campo del Monopoli, mentre si è separata la coppia al secondo posto, perché il Crotone ha vinto contro la Virtus Francavilla mentre il Pescara ha pareggiato a Giugliano. Si è così avvicinato agli abruzzesi almeno il Latina, che però è già ad otto punti dalla capolista. Dalla quinta piazza in giù, possiamo già dare per ragionevolmente certo che l’obiettivo non potrà essere il primato, con notevoli differenze rispetto agli altri due gruppi, nei quali si va dal primo al decimo posto in soli quattro punti.

RISULTATI SERIE C, 10 ^ GIORNATA

GIRONE C

ore 14.30

Foggia Fidelis Andria

Messina Latina

Pescara Audace Cerignola

Picerno Viterbese

ore 17.30

Catanzaro Juve Stabia

Giugliano Gelbison

Taranto Potenza

Virtus Francavilla Avellino

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 25

Crotone 22

Pescara 20

Latina 17

Gelbison, Turris, Juve Stabia 14

Monopoli, Giugliano 13

Audace Cerignola, Monterosi 12

Virtus Francavilla 11

Taranto 10

Potenza, Viterbese 9

Avellino, Foggia 8

Picerno, Fidelis Andria 6

Acr Messina 4











