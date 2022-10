RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Focus sulle due capolista, diretta gol live score

RISULTATI SERIE C: LE CAPOLISTA

Abbiamo già delineato il quadro della situazione verso i risultati Serie C per il girone B, spendiamo allora qualche parola in più circa le due capolista Gubbio ed Entella, appaiate a quota 20 punti in classifica grazie a sei vittorie, due pareggi ed altrettante sconfitte sia per gli umbri sia per i liguri nelle prime dieci giornate. Fare calcoli non avrebbe molto senso, perché basta sbagliare un paio di partite e ci sarebbe il rischio di ritrovarsi addirittura a rischio per i playoff, ma sicuramente finora ci sono state molte note positive.

Risultati Serie C, classifiche/ Il Crotone fa poker, il Rimini si salva nel recupero!

Spicca in particolare l’eccellente difesa del Gubbio, capace di incassare appena cinque reti finora in campionato, oggi tuttavia entrambe le capolista saranno impegnate in trasferta e di conseguenza si annunciano esami delicati. Rischia soprattutto l’Entella, che sul campo del Fiorenzuola potrebbe subire il sorpasso in caso di vittoria emiliana, mentre classifica alla mano il Gubbio potrebbe rischiare meno ad Olbia. Sarà davvero così? Lo scopriremo fra qualche ora… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Serie C, classifica/ Il Catanzaro è sempre saldo in vetta!

LE PARTITE DI OGGI

I risultati Serie C saranno protagonisti oggi, sabato 29 ottobre 2022: segnaliamo immediatamente una novità che caratterizzerà il turno di fine ottobre, cioè il fatto che in questa undicesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023 sarà il girone B a giocare per primo, passando al sabato mentre il girone C fa l’inverso e sarà protagonista naturalmente domani, in una domenica in compagnia del gruppo più meridionale e anche del girone A.

Tutto questo premesso, andiamo allora a ricordare il programma delle partite che ci attendono nelle prossime ore per i risultati Serie C dell’undicesima giornata del girone B: fischio d’inizio già alle ore 14.30 per ben quattro anticipi, che saranno Alessandria Recanatese, Fiorenzuola Entella, Montevarchi Cesena e Olbia Gubbio, mentre alle ore 17.30 potremo assistere ad Ancona Lucchese, Fermana Imolese, Pontedera Torres, Reggiana Vis Pesaro, Rimini Carrarese e Siena San Donato, con le quali si completerà anche la classifica del girone B di Serie C dopo questa undicesima giornata.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: il Vicenza batte il Mantova

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

Proprio uno sguardo alla classifica ci può aiutare a capire che i risultati Serie C di oggi pomeriggio potrebbero stravolgere la situazione, soprattutto nelle zone più nobili della graduatoria, dove le prime nove squadre sono racchiuse nello spazio di appena quattro punti. Rendiamo merito alle due capolista Gubbio ed Entella: gli umbri arrivano dalla vittoria contro l’Imolese mentre i liguri hanno sconfitto l’Ancona per passare insieme al comando approfittando del pareggio nel posticipo del lunedì fra Carrarese e Reggiana, che ha imposto agli emiliani la perdita del primo posto.

Tutto però potrebbe cambiare anche molto rapidamente nel girone B di Serie C e questo ragionamento sarà valido anche per quanto riguarda la lotta salvezza. Chi è in coda deve naturalmente migliorare, ma tutto sommato ci sono solamente sei punti tra la zona playoff e quella playout, di conseguenza potrebbero bastare poche partite per migliorare sensibilmente (ma anche per peggiorare) la propria situazione. Morale della favola: meglio non fare troppi calcoli e godersi quello che potrebbe succedere sul campo…

RISULTATI SERIE C, 11^ GIORNATA

GIRONE B

ore 14.30

Alessandria Recanatese

Fiorenzuola Entella

Montevarchi Cesena

Olbia Gubbio

ore 17.30

Ancona Lucchese

Fermana Imolese

Pontedera Torres

Reggiana Vis Pesaro

Rimini Carrarese

Siena San Donato

CLASSIFICA GIRONE B

Gubbio, Entella 20

Reggiana 19

Rimini, Cesena, Fiorenzuola, Lucchese 18

Siena, Carrarese 16

Ancona 14

Vis Pesaro 13

Torres 12

Pontedera, Imolese 11

Fermana 9

Recanatese, Montevarchi, Alessandria 8

Olbia 7

San Donato 6











© RIPRODUZIONE RISERVATA