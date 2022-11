Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score 14^ giornata girone A

RISULTATI SERIE C: OGGI TOCCA AL GIRONE A!

I risultati Serie C tornano protagonisti anche oggi, sabato 19 novembre 2022: dopo gli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria e in un weekend caratterizzato soprattutto dall’inizio dei Mondiali, a differenza delle due categorie superiori la Serie C giocherà, offrendoci la quattordicesima giornata del suo campionato che supererà così il primo terzo del suo cammino. Resta la tradizionale divisione tra il sabato e la domenica, oggi sarà protagonista il girone A mentre domani scenderanno in campo gli altri due gruppi.

Risultati Serie C, classifiche/ Il Crotone tiene botta, l'Avellino finisce ancora ko!

Andiamo allora ad indicare subito il programma delle partite che ci daranno i risultati Serie C per la quattordicesima giornata del girone A: avremo alle ore 14.30 ben sei incontri, cioè Mantova FeralpiSalò, Pordenone Novara, Pro Patria Juventus U23, Pro Vercelli Pergolettese, Renate Pro Sesto e SG City Nova Arzignano, mentre le restanti quattro partite avranno inizio alle ore 17.30 e saranno Lecco Piacenza, Padova AlbinoLeffe, Trento Virtus Verona e Vicenza Triestina.

Risultati Serie C, classifica/ Il Pordenone balza da solo al comando!

RISULTATI SERIE C: IL PUNTO SUL GIRONE A

Per presentare i risultati Serie C dobbiamo allora naturalmente analizzare la classifica del girone A, che è molto equilibrata. Sabato scorso la vittoria del Pordenone e il pareggio del Renate hanno comportato lo scioglimento della coppia di testa, con i friulani che sono dunque la capolista solitaria con un vantaggio di due punti sui lombardi. Basterebbe tuttavia evidenziare che nello spazio di dieci punti si scende addirittura dalprimu al quindicesimo posto per capire che la situazione è ancora tutta da definire.

Forse ci si poteva aspettare qualcosa in più da parte del Padova, beffato in extremis per due anni consecutivi e sulla carta principale favorito per il primo posto e quindi per la promozione, mentre dobbiamo mettere in evidenza l’ottimo rendimento del Novara, neopromossa naturalmente blasonata ma pur sempre in arrivo dalla Serie D. Ecco allora che oggi il big-match sarà senza dubbio Pordenone Novara, ma anche il derby lombardo Renate Pro Sesto, perché ben quattro delle prime cinque in classifica si affrontano tra loro…

Risultati Serie C, classifiche/ Altra manita del Pordenone, il Padova frena in casa!

RISULTATI SERIE C, 14^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14.30

Mantova FeralpiSalò

Pordenone Novara

Pro Patria Juventus U23

Pro Vercelli Pergolettese

Renate Pro Sesto

SG City Nova Arzignano

ore 17.30

Lecco Piacenza

Padova AlbinoLeffe

Trento Virtus Verona

Vicenza Triestina

CLASSIFICA SERIE C GIRONE A

Pordenone 26

Renate 24

Novara, Feralpisalò 23

Lecco, Pro Sesto 21

Vicenza 20

Juventus U23, Padova 19

Pergolettese, Arzignano, Pro Patria 18

Pro Vercelli, City Nova 17

Albinoleffe 16

Mantova 14

Trento 13

Triestina 11

Piacenza 8

Virtus Verona 7











© RIPRODUZIONE RISERVATA