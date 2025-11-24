Risultati Serie C, classifica e diretta gol live score dei due posticipi per la 15^ giornata del girone B (oggi lunedì 24 novembre 2025)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: VITTORIE DI PERUGIA E LIVORNO

Nelle due gare del lunedi sera, di fatto, il grande protagonista è il Girone B del campioanto di Serie C. I match di questa sera sono stati infatti Perugia-Vis Pesaro e Livorno-Torres. Entrambe le partite, dunque, hanno visto le vittorie finali delle due squadre che hanno giocato tra le mura amiche.

Il Perugia, infatti, ha battuto la Vis Pesaro con il risultato finale di 2-1. Gli umbri sono stati bravissimi a ribaltare il gol di Pucciarelli con le reti realizzate nell’ultimo quarto d’ora del match con Bacchin ed Angella. Il Livorno ha battuto la Torres con la doppietta di Di Carmine su rigore e la rete di Dionisi. Mentre per i sardi ha segnato Sala (Agg.Wiliam Scuotto).

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: IN CAMPO PER I POSTICIPI

Eccoci quindi al via dei delicati posticipi per i risultati Serie C. Appena settimana scorsa abbiamo assistito proprio a Torres Perugia, che però “purtroppo” è terminata con un pareggio per 1-1. Naturalmente un punto è meglio di niente, però entrambe avrebbero avuto bisogno di una vittoria per rilanciarsi e infliggere un colpo alla rivale, invece tutto è rimasto come prima, insipido e anzi molto deludente per le due squadre sul campo peggiori del girone B.

Meglio il Livorno, che a sua volta ha pareggiato ma contro lo scatenato Ravenna, quindi è un punto che pesa in positivo per i labronici nella corsa salvezza, infine la Vis Pesaro aveva vinto per 2-1 contro il Guidonia, confermando che per i marchigiani gli orizzonti in questa stagione sono decisamente più gradevoli. Questi furono gli esiti della scorsa giornata, ma adesso manca davvero poco alle ore 20.30 e quindi ci accingiamo a scoprire che cosa succederà invece oggi per i risultati Serie C, parola ai campi di Livorno e Perugia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DUE POSTICIPI NEL GIRONE B

Si annuncia una serata abbastanza tranquilla oggi, lunedì 24 novembre 2025, almeno per i risultati Serie C, che infatti avranno da proporci solamente due posticipi per chiudere il programma della quindicesima giornata, in entrambi i casi nel girone B, che sarà l’unico a scendere in campo oggi.

Sarà comunque un lunedì non banale, perché i due posticipi delle ore 20.30 vedranno scendere in campo piazze blasonate ma purtroppo spesso in difficoltà e quindi bisognose di punti in una classifica che per tre su quattro è finora fortemente negativa.

Ad esempio sarà il caso di Livorno Torres, partita dalla quale onestamente era lecito attendersi qualcosa in più. Certo, i toscani sono una neopromossa dalla Serie D, che però forse sperava in qualcosa di più della pura lotta per la salvezza, che però sembra essere il destino del Livorno, a maggior ragione dopo avere ottenuto appena un punto nelle ultime quattro partite.

Il discorso si fa ancora più delicato per la Torres, che fu splendida terza nello scorso campionato ed è tristemente penultima ora – anzi, sul campo addirittura ultima considerando la penalizzazione del Rimini. Un campionato finora disgraziato, con 8 punti in quattordici giornate, un crollo verticale che fa passare i sardi dal sogno della Serie B all’incubo della Serie D in pochi mesi.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: TRA INCUBI E SPERANZE

A proposito di incubo Serie D, ne sa qualcosa anche una squadra che sarà protagonista dell’altro posticipo del lunedì per i risultati Serie C del girone B. La partita è Perugia Vis Pesaro e la squadra in crisi è evidentemente quella umbra, che in classifica ha solamente un punto in più della Torres, quindi terzultima e anzi penultima per il rendimento sul campo. Nel caso del Perugia i segnali negativi c’erano già stati nello scorso campionato, ma adesso la situazione è peggiorata e incombe il rischio Serie D per una società che vanta 13 anni in Serie A comprese esperienze europee.

In questo quadro abbastanza sconfortante l’eccezione è la Vis Pesaro, che è l’unica formazione fra quelle coinvolte nei posticipi odierni a stazionare in zona playoff: tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque giornate sono il segno di una realtà in salute, i marchigiani stanno bene e vogliono continuare a risalire posizioni in classifica, magari approfittando proprio delle difficoltà del Perugia. Il piatto quindi non sarà ricchissimo per i risultati Serie C, ma le emozioni non mancheranno…

RISULTATI SERIE C, 15^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20.30

Livorno Torres 3-1

Perugia Vis Pesaro 2-1

CLICCA PER LA CLASSIFICA