Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score 15^ giornata girone B

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI!

I risultati Serie C tornano protagonisti anche oggi, sabato 26 novembre: sono in pieno svolgimento i Mondiali, ma naturalmente non si ferma il campionato di Serie C 2022-2023, che si accinge anzi a vivere in questo weekend la sua quindicesima giornata e poi avrà anche un turno infrasettimanale a partire da martedì. Il sabato sarà dedicato per intero al girone B, che vivrà nelle prossime ore le sue dieci partite, mentre domani avremo protagonisti evidentemente il girone A e il girone C.

Andiamo allora subito a scoprire il programma delle partite che oggi formeranno il quadro dei risultati Serie C per la quindicesima giornata del girone B: si comincerà alle ore 14.30 con Ancona Torres, Fiorenzuola Alessandria, Montevarchi Recanatese e Olbia Cesena, mentre alle ore 17.30 è in calendario il fischio d’inizio per Entella Vis Pesaro, Fermana Lucchese, Gubbio San Donato, Imolese Pontedera, Reggiana Rimini e Siena Carrarese, dopo le quali avremo anche il nuovo volto della classifica del girone B di Serie C.

RISULTATI SERIE C: LA LOTTA AL VERTICE DEL GIRONE B

Parlando allora del girone B, cerchiamo di capire che cosa ci potrebbero offrire oggi i risultati Serie C. Spicca naturalmente il grande equilibrio al vertice della classifica, con le prime otto squadre racchiuse nello spazio di appena tre punti. La capolista Reggiana è riuscita ad isolarsi da sola al comando con 27 punti, ma il gruppo inseguitore è ancora foltissimo e allora questo gruppo promette di regalarci una battaglia memorabile per il primo posto finale, che naturalmente è l’unico a garantire l’immediata promozione in Serie B al termine della stagione regolare.

Questo equilibrio è una medaglia a due facce: grandi emozioni ed incertezza, ma pure la consapevolezza che nessuna squadra è ancora riuscita a trovare un ritmo davvero alto, quindi vedremo se con il passare delle settimane qualcuno sarà capace di alzare il proprio rendimento e piazzare il primo allungo. Otto squadre in tre punti dopo ben quattordici giornate (oltre un terzo del cammino), oggi spiccano i derby Reggiana Rimini (i romagnoli sono la nona in classifica, appena altri due punti più dietro) e Siena Carrarese, tutte le altre del gruppo di testa hanno impegni sulla carta più abbordabili ma sbilanciarsi in previsioni appare pericoloso nel girone B di Serie C…

RISULTATI SERIE C, 15^ GIORNATA

GIRONE B

ore 14.30

Ancona Torres

Fiorenzuola Alessandria

Montevarchi Recanatese

Olbia Cesena

ore 17.30

Entella Vis Pesaro

Fermana Lucchese

Gubbio San Donato

Imolese Pontedera

Reggiana Rimini

Siena Carrarese

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 27

Gubbio, Entella 26

Cesena, Siena, Carrarese 25

Ancona, Fiorenzuola 24

Rimini 22

Lucchese, Pontedera 21

Torres 16

Vis Pesaro 15

Imolese, Recanatese 14

Montevarchi, Alessandria 12

Fermana, Olbia 11

San Donato 9











