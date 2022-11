Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score 16^ giornata, 30 novembre

I risultati Serie C saranno grandi protagonisti oggi, mercoledì 30 novembre 2022, perché nel turno infrasettimanale che caratterizza questa fine del mese di novembre oggi sarà il giorno dedicato al girone A e al girone C, con un totale di ben diciotto incontri da seguire nelle prossime ore per la sedicesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023 appunto in questi due gruppi, dal momento che invece il girone B ha già giocato ieri.

Andiamo allora a parlare subito del girone A, che oggi ci riserverà otto partite per i risultati Serie C, dal momento che poi avrà anche due posticipi domani sera: si comincerà già alle ore 14.30 con l’anticipo Pordenone Pro Patria, poi alle ore 18.00 sarà la volta del fischio d’inizio per FeralpiSalò Juventus U23, Lecco Renate, Mantova AlbinoLeffe, Pergolettese Novara, Piacenza Triestina e Virtus Verona Pro Sesto, infine alle ore 20.30 avremo anche una partita in prima serata, che sarà SG City Nova Padova.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Dieci partite per i risultati Serie C della sedicesima giornata saranno in programma invece nelle prossime ore per il girone C: anche al Sud si comincerà con un paio di anticipi alle ore 14.30, che saranno Foggia Messina e Picerno Monterosi Tuscia, poi alle ore 17.30 avremo Catanzaro Giugliano e alle ore 18.00 spazio per Latina Monopoli e Taranto Crotone, infine sarà particolarmente folta la fascia serale, perché alle ore 21.00 inizieranno Avellino Juve Stabia, Potenza Audace Cerignola, Turris Fidelis Andria, Virtus Francavilla Pescara e Viterbese Gelbison.

Spicca nel girone C naturalmente il terzetto di testa, con il Catanzaro che guida davanti al Crotone e al Pescara, rafforzando il proprio primato con la netta vittoria di domenica sul campo degli abruzzesi, comunque stanno viaggiando tutte e tre a ritmi eccellenti ma una sola potrà raggiungere la promozione diretta nel girone più meridionale della nostra Serie C, mentre nel girone A la situazione è decisamente più intricata e il Pordenone dopo il pareggio di domenica è stato avvicinato da diverse squadre, anche se mantiene ancora tre punti di margine sul terzetto delle seconde.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE A

ore 14.30

Pordenone Pro Patria

ore 18.00

FeralpiSalò Juventus U23

Lecco Renate

Mantova AlbinoLeffe

Pergolettese Novara

Piacenza Triestina

Virtus Verona Pro Sesto

ore 20.30

SG City Nova Padova

CLASSIFICA GIRONE A

Pordenone 30

Lecco, Renate, Feralpisalò 27

Vicenza 26

Pro Sesto 25

Novara 24

Juventus U23 23

Pro Vercelli, Arzignano, Pro Patria 21

Padova 20

Pergolettese 19

Albinoleffe, Sangiuliano City 17

Mantova 16

Virtus Verona, Trento 13

Triestina 11

Piacenza 9

GIRONE C

ore 14.30

Foggia Messina

Picerno Monterosi Tuscia

ore 17.30

Catanzaro Giugliano

ore 18.00

Latina Monopoli

Taranto Crotone

ore 21.00

Avellino Juve Stabia

Potenza Audace Cerignola

Turris Fidelis Andria

Virtus Francavilla Pescara

Viterbese Gelbison

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 41

Crotone 37

Pescara 35

Giugliano, Audace Cerignola 23

Juve Stabia 22

Monopoli 21

Gelbison 20

Foggia, Latina 19

Turris 18

Monterosi 17

Virtus Francavilla, Avellino, Taranto, Potenza 16

Picerno 15

Fidelis Andria 14

Viterbese, Acr Messina 11











