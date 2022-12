Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score, 17^ giornata girone B

RISULTATI SERIE C: LE PATITE DI OGGI!

I risultati Serie C continuano a farci compagnia con un ritmo quotidiano o quasi, perché solo giovedì sera è terminato il precedente turno di campionato in turno infrasettimanale e già oggi comincia la diciassettesima giornata della Serie C 2022-2023, che si aprirà naturalmente con le partite del girone B, il quale era stato protagonista martedì della precedente giornata e quindi può tornare in campo già nelle prossime ore per avvicinarsi sempre di più alla fine del girone d’andata.

Andiamo allora subito a scoprire il programma delle partite che oggi, sabato 3 dicembre 2022, formeranno il quadro dei risultati Serie C per la diciassettesima giornata del girone B: si comincerà alle ore 14.30 con ben sei partite, cioè Ancona Alessandria, Carrarese Torres, Fiorenzuola Rimini, Gubbio Siena, Imolese Vis Pesaro e Montevarchi Pontedera, mentre alle ore 17.30 sarà la volta degli altri quattro incontri, cioè Cesena San Donato, Entella Lucchese, Fermana Reggiana e Olbia Recanatese, dopo le quali avremo anche il nuovo volto della classifica del girone B di Serie C.

RISULTATI SERIE C: LA LOTTA AL VERTICE DEL GIRONE B

Parlando allora del girone B, cerchiamo di capire che cosa ci potrebbero offrire oggi i risultati Serie C. Spicca naturalmente il grande equilibrio al vertice della classifica, con le prime undici squadre racchiuse nello spazio di appena nove punti, dunque una grande bagarre che va dalla promozione diretta fino all’essere al momento fuori dalla zona playoff nello spazio appunto di nove punti. Possiamo però fare delle distinzioni anche all’interno di questo gruppo, ad esempio il turno infrasettimanale ci ha detto che la capolista Reggiana, vittoriosa sul campo della Recanatese, in compagnia del Gubbio che invece ha dominato in casa della Vis Pesaro, stanno tentando quello che potrebbe essere il primo allungo “di coppia” al vertice.

In effetti nessuna squadra è ancora riuscita a trovare un ritmo davvero alto, quindi vedremo se con il passare delle settimane qualcuno sarà capace di alzare il proprio rendimento e piazzare il primo allungo, con Reggiana e Gubbio che naturalmente sono le principali indiziate in tal senso, poi dal terzo all’undicesimo posto i punti di differenza sono addirittura soltanto cinque e di conseguenza nel gruppone degli inseguitori sarà davvero facile perdere o guadagnare posizioni. Siamo allora davvero curiosi di scoprire quale sarà l’evoluzione della situazione dopo il primo turno del mese di dicembre nel girone B di Serie C…

RISULTATI SERIE C, 17^ GIORNATA

GIRONE B

ore 14.30

Ancona Alessandria

Carrarese Torres

Fiorenzuola Rimini

Gubbio Siena

Imolese Vis Pesaro

Montevarchi Pontedera

ore 17.30

Cesena San Donato

Entella Lucchese

Fermana Reggiana

Olbia Recanatese

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 33

Gubbio 32

Entella, Carrarese 29

Cesena, Fiorenzuola 28

Pontedera 27

Siena 26

Rimini, Ancona 25

Lucchese 24

Fermana, Torres 17

Vis Pesaro, Recanatese 15

Imolese, Alessandria 14

Montevarchi 13

Olbia, San Donato 12











