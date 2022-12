Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score 19^ giornata, 18 dicembre

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI!

Sia pure con un programma decisamente anomalo, i risultati Serie C saranno protagonisti anche oggi, domenica 18 dicembre 2022. Sappiamo che ci sarà naturalmente la finale dei Mondiali Qatar 2022 e sappiamo pure che, proprio per questo motivo, la gran parte delle partite della diciannovesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023 (l’ultimo turno del girone d’andata) è già stata disputata ieri, ma oggi avremo comunque da seguire otto partite del girone C, che dunque ci regalerà verdetti importanti anche per la sua classifica.

Attenzione anche agli orari, che saranno decisamente particolari proprio per evitare ogni anche minima sovrapposizione con la finale iridata: la domenica dei risultati Serie C della diciannovesima giornata del girone C comincerà già alle ore 12.00 con Virtus Francavilla Viterbese, seguita a ruota dalle sei partite delle ore 12.30, che saranno Catanzaro Potenza, Giugliano Crotone, Messina Taranto, Monterosi Tuscia Avellino, Pescara Picerno e Turris Foggia. Poi molte ore di stacco e infine un posticipo serale, cioè alle ore 20.30 Fidelis Andria Latina, infine dovremo aspettare Audace Cerignola Juve Stabia di lunedì sera per completare la classifica del girone C di Serie C al termine del girone d’andata.

RISULTATI SERIE C: LA CAPOLISTA

Sarà dunque un mezzogiorno (circa) di fuoco per i risultati Serie C, con il Catanzaro capolista naturalmente in copertina. La squadra calabrese sta viaggiando a ritmi pazzeschi, con quindici vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta nelle prime diciotto giornate del girone più meridionale della Serie C, anche se nella scorsa giornata c’è stato uno dei tre pareggi, in virtù dello 0-0 sul campo del Foggia. La fuga è comunque lanciata, anche se bisogna rendere omaggio a Crotone e Pescara, che stanno cercando di restare in scia con sei punti di ritardo per i cugini calabresi e dieci per gli abruzzesi, che sarebbero capolista negli altri due gironi.

Questo stimolo impedisce al Catanzaro di distrarsi, perché il campionato non è ancora vinto. Oggi il turno si annuncia favorevole alla capolista, dal momento che il Catanzaro giocherà in casa contro il Potenza, che ha meno della metà dei punti in classifica rispetto alla formazione calabrese. Per il Crotone le insidie dovrebbero essere maggiori, dal momento che i pitagorici dovranno giocare sul campo del Giugliano, quinto in classifica. Infine il Pescara è naturalmente favorito in casa contro il Picerno, ma il Delfino è già a meno dieci e quindi non può permettersi alcun passo falso…

RISULTATI SERIE C, 19^ GIORNATA

GIRONE C

ore 12.00

Virtus Francavilla Viterbese

ore 12.30

Catanzaro Potenza

Giugliano Crotone

Messina Taranto

Monterosi Tuscia Avellino

Pescara Picerno

Turris Foggia

ore 20.30

Fidelis Andria Latina

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 48

Crotone 42

Pescara 38

Juve Stabia 29

Giugliano 27

Monopoli 25

Audace Cerignola, Picerno, Latina 24

Avellino, Gelbison, Foggia, Taranto 23

Potenza 21

Monterosi, Turris 20

Virtus Francavilla 19

Fidelis Andria 15

Viterbese 13

Acr Messina 11











