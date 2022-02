Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score 22^ giornata (22 febbraio)

RISULTATI SERIE C: SI TORNA IN CAMPO!

I risultati Serie C torneranno protagonisti già oggi, martedì 22 febbraio 2022, perché in programma in turno infrasettimanale c’è il recupero della ventiduesima giornata, che era slittata a gennaio a causa della pandemia di Coronavirus. Di fatto potremmo chiamarla ventottesima giornata, dal momento che finora sono stati giocati 27 turni, il che significa che arriviamo a circa tre quarti del campionato e la classifica diventa sempre più significativa. Nella corsa verso i vari obiettivi delle formazioni di Serie C stiamo entrando in una fase delicatissima e ogni punto potrebbe rivelarsi alla lunga decisivo.

Risultati Serie C, classifiche/ La Reggiana tiene passo e vetta, Ancona-Matelica ko!

Oggi tornerà in campo il girone C, che era stato infatti protagonista sabato nel turno precedente, allora andiamo a scoprire che cosa ci attenderà nelle prossime ore per i risultati Serie C: si comincerà alle ore 14.30 con Messina Monopoli, poi alle ore 18.00 saranno in programma Campobasso Monterosi Tuscia e Latina Avellino, ma il picco sarà alle ore 21.00, con ben sei partite in prima serata che saranno Bari Picerno, Catania Paganese, Juve Stabia Vibonese, Potenza Catanzaro, Turris Foggia e Virtus Francavilla Fidelis Andria. Ricordiamo infine che Palermo Taranto è stata rinviata a mercoledì 30 marzo.

Risultati Serie C, classifica/ Bari, brutto ko casalingo! Il Catanzaro si avvicina

RISULTATI SERIE C: LA LOTTA AL VERTICE

Presentando i risultati Serie C per il girone C che sarà protagonista oggi, dobbiamo evidenziare che lo scorso turno ha riaperto i giochi per il primo posto, perché il Bari ha perso clamorosamente in casa contro il Campobasso e si è rifatto sotto il Catanzaro, che grazie alla vittoria a Taranto si è portato a sole quattro lunghezze dalla capolista, senza dimenticare che pure Avellino e Virtus Francavilla sono entro gli otto punti di ritardo dal Bari e potrebbero dunque coltivare qualche piccola speranza.

Certamente può sognare il Catanzaro, dunque bisognerà stare molto attenti a questo duello che potrebbe infiammarsi in vetta alla classifica del girone C di Serie C, già da oggi. Questo turno potrebbe essere sulla carta favorevole ad entrambe: si giocheranno infatti Bari Picerno e Potenza Catanzaro. Il Picerno sta facendo un buon campionato, ma è pur sempre 16 punti dietro il Bari, che inoltre sarà chiamato a rialzarsi subito sfruttando un altro impegno casalingo; quanto a Potenza e Catanzaro, in questo caso la differenza in classifica è di ben 29 punti, un numero che parla molto chiaro circa la differenza di valori.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live: poker Juventus U23, Reggiana ok!

RISULTATI SERIE C, RECUPERO 22^ GIORNATA: LE PARTITE E LA CLASSIFICA

GIRONE C

Ore 14.30

Messina Monopoli

Ore 18.00

Campobasso Monterosi Tuscia

Latina Avellino

Ore 21.00

Bari Picerno

Catania Paganese

Juve Stabia Vibonese

Potenza Catanzaro

Turris Foggia

Virtus Francavilla Fidelis Andria

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 55

Catanzaro 51

Avellino 48

Virtus Francavilla 47

Palermo 45

Monopoli 43

Latina 41

Turris, Picerno, Foggia (-2) 39

Taranto 34

Catania (-4), Monterosi, Juve Stabia, Campobasso 33

Paganese, Acr Messina 26

Potenza 22

Fidelis Andria 20

Vibonese 16



