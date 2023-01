Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score 25^ giornata, 31 gennaio

I risultati Serie C tornano protagonisti già oggi, martedì 31 gennaio 2023: nel cuore dell’inverno infatti ci sarà un turno infrasettimanale per riscaldare gli animi dei tifosi delle ben 60 squadre che partecipano al campionato di Serie C 2022-2023. Seguendo il calendario ormai consueto in questi casi, si comincia di martedì con un gruppo, che è naturalmente quello che ha giocato già sabato nello scorso weekend. Questa volta, l’onore tocca al girone B, che sarà quindi indiscusso protagonista nelle prossime ore.

Andiamo allora subito a scoprire quali saranno le partite che ci terranno compagnia oggi per i risultati Serie C validi per la venticinquesima giornata del girone B: si comincerà alle ore 14.30 con Imolese Entella e Montevarchi Ancona, seguite alle ore 18.30 da Alessandria Rimini e Gubbio Carrarese. Ben sei partite saranno tuttavia in contemporanea in prima serata, con fischio d’inizio alle ore 21.00: si tratterà di Lucchese San Donato, Olbia Fermana, Recanatese Cesena, Reggiana Fiorenzuola, Siena Pontedera e Vis Pesaro Torres.

RISULTATI SERIE C, LA CAPOLISTA

Siamo naturalmente curiosi di scoprire quali cambiamenti porteranno i risultati Serie C nella classifica del girone B, che vede capolista la Reggiana. Gli emiliani nello scorso campionato avevano dato vita a un meraviglioso duello a distanza per il primo posto con i cugini del Modena, che però infine avevano avuto la meglio con 88 punti contro 86, condannando così la Reggiana a disputare i playoff nonostante un ruolino di marcia fenomenale, per poi incassare la delusione dell’eliminazione contro la FeralpiSalò nel turno di debutto per le seconde classificate.

Di conseguenza, la Reggiana in questa stagione punta dichiaratamente a chiudere i giochi nella stagione regolare, vincendo il girone B. Fino a metà novembre il ritmo era stato buono, ma non esaltante, poi gli emiliani hanno cambiato ritmo e stanno infilando una lunga serie di vittorie, l’ultima delle quali (al momento) è arrivata sabato sul campo del San Donato, al termine di una partita che non è mai stata in discussione. Forse è presto per parlare di fuga definitiva, di certo però le inseguitrici dovranno darsi una mossa se vorranno lottare fino in fondo con la Reggiana per il primato nel girone B…

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE, 25^ GIORNATA

GIRONE B

ore 14.30

Imolese Entella

Montevarchi Ancona

ore 18.30

Alessandria Rimini

Gubbio Carrarese

ore 21.00

Lucchese San Donato

Olbia Fermana

Recanatese Cesena

Reggiana Fiorenzuola

Siena Pontedera

Vis Pesaro Torres

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 55

Cesena 48

Entella 46

Ancona 42

Gubbio 40

Siena 38

Pontedera 37

Fiorenzuola 35

Lucchese 34

Carrarese, Rimini 33

Fermana 29

Torres 28

Recanatese 25

Alessandria 24

San Donato, Vis Pesaro 23

Olbia 20

Imolese 19

Montevarchi 18











