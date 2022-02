Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score 27^ giornata, 15 febbraio

RISULTATI SERIE C: OGGI DI NUOVO IN CAMPO IL GIRONE C

I risultati Serie C ci faranno compagnia anche oggi, martedì 15 febbraio 2022: questo turno infrasettimanale era già in calendario da inizio stagione e ci offrirà la ventisettesima giornata del campionato di Serie C 2021-2022, anche se in realtà siamo di fatto al turno numero 26, perché finora è stata recuperata solamente una delle due giornate saltate a gennaio a causa della pandemia di Coronavirus – motivo per cui sono stati aggiunti anche altri due turni infrasettimanali che rendono queste settimane micidiali per la Serie C.

Nel weekend era stato il girone C a giocare di sabato, di conseguenza ecco che sarà di nuovo il girone più meridionale ad aprire il quadro dei risultati Serie C anche in questa 27^ giornata. Si partirà alle ore 14.30 con Juve Stabia Catania, Monterosi Tuscia Messina e Picerno Latina; le partite saranno sparse lungo tutto il giorno e quindi alle ore 16.00 seguiremo Catanzaro Paganese, mentre alle ore 18.00 ci sarà la fascia più ampia, con Fidelis Andria Potenza, Foggia Palermo, Turris Bari, Vibonese Taranto e Virtus Francavilla Avellino. Infine, alle ore 21.00 ecco il posticipo Campobasso Monopoli.

RISULTATI SERIE C: IL BIG-MATCH

Parlando dei risultati Serie C che saranno attesi oggi nel girone C, possiamo mettere in evidenza Turris Bari, che va considerato il big-match della ventisettesima giornata. La Turris a dire il vero non sta vivendo il proprio miglior momento stagionale, come conferma anche la sconfitta patita sabato sul campo del Latina, però con 39 punti i campani restano saldamente in zona playoff e oggi hanno l’occasione per rilanciarsi (anche dal punto di vista psicologico) se dovessero ottenere un grande risultato contro la capolista.

Il Bari arriva invece da un pareggio per 0-0 sul campo del Monopoli, risultato a reti bianche nel derby pugliese che naturalmente va benissimo alla capolista, che così ha tenuto a bada una delle più pericolose inseguitrici nella corsa verso il primo posto finale. Il calendario per il Bari è abbastanza complicato in questo momento, perché la trasferta sul campo della Turris è la seconda consecutiva sui campi di ottime squadre, ma vincendo si manderebbe un messaggio chiarissimo a tutta la concorrenza. Altrimenti i giochi si potrebbero anche riaprire…

RISULTATI SERIE C, 27^ GIORNATA

GIRONE C

Ore 14.30

Juve Stabia Catania

Monterosi Tuscia Messina

Picerno Latina

Ore 16.00

Catanzaro Paganese

Ore 18.00

Fidelis Andria Potenza

Foggia Palermo

Turris Bari

Vibonese Taranto

Virtus Francavilla Avellino

Ore 21.00

Campobasso Monopoli

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 52

Catanzaro, Avellino 45

Virtus Francavilla 44

Monopoli 43

Palermo 42

Turris 39

Picerno 36

Latina 35

Taranto 34

Juve Stabia, Foggia (-2) 33

Catania (-2) 29

Monterosi Tuscia, Campobasso 27

Paganese 26

Acr Messina 23

Potenza 21

Fidelis Andria 19

Vibonese 16



